Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу захочет реабилитироваться после Баварии»

Специалист – о предстоящем матче между «Динамо» и «Шахтером»

  • 01.10.2021 15:44
  • 830 просмотров
  • 4 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу захочет реабилитироваться после Баварии»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился своим ожиданием от предстоящего матча «Динамо» и «Шахтера».

«Будет очень жесткая битва, аналогов которой в последние три года не было. «Шахтер» проиграл предыдущий чемпионат, а это очень большой раздражитель. Пришел новый тренер - Роберто Де Дзерби. Это человек с очень сильным характером. В матче за Суперкубок было много единоборств, мы это видели. Понятно, что здесь на кону стоял трофей, но игра чемпионата очень важна, потому что как для «Шахтера», так и для «Динамо» чемпионат Украины - это самый важный турнир.

Однозначно, мотивация «Динамо» будет очень большая. Все будет идти от Луческу, который заряжает футболистов. Конечно, Луческу захочет реабилитироваться после «Баварии», сложного матча, который проигран по всем параметрам. Я считаю, что это был худший матч под руководством Луческу. Поэтому игра с «Шахтером» будет очень жесткой. Ожидаю украинского классико по всем параметрам», - отметил Шевчук.

Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 3 октября. Начало в 19:30.

Источник — Террикон

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 01.10.2021 16:34
    0
    Шевчуку сделать прогноз - что 2 пальца обос...
    стоп-стоп, он же писает только с разрешения полиции,
    даже видео в интернете есть.
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    rasta13
    rasta13, 01.10.2021 16:33
    0
    Луческу может и захочет но захотят ли игроки ?
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    vsekan
    online
    vsekan, 01.10.2021 16:16
    -2
    Face Control, 01.10.2021 15:50
    Та да, будет как обычно двухэтажный автобус.
    У динамо есть шанс только если забьют первыми, а дальше автобус. Если будет наоборот смотри суперкубок и баврию.
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    Face Control
    online
    Face Control, 01.10.2021 15:50
    +1
    Та да, будет как обычно двухэтажный автобус.
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