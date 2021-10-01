Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 октября в 19:30 стартует матч 10-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером». Киевляне лидируют в таблице, опережая соперника на 3 очка.
Это будет вторая встреча Мирчи Луческу и Роберто Де Дзерби за последнее время. Первая завершилась победой «Шахтера» 3:0 в матче за Суперкубок Украины.
Источник — Sport.ua
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