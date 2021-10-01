Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 октября в 19:30 стартует матч 10-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером». Киевляне лидируют в таблице, опережая соперника на 3 очка.

Это будет вторая встреча Мирчи Луческу и Роберто Де Дзерби за последнее время. Первая завершилась победой «Шахтера» 3:0 в матче за Суперкубок Украины.