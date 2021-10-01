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03.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Битва лидеров чемпионата Украины

  • 01.10.2021 14:30
  • 455 просмотров
  • 5 комментариев
Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© shakhtar.com

3 октября в 19:30 стартует матч 10-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером». Киевляне лидируют в таблице, опережая соперника на 3 очка.

Это будет вторая встреча Мирчи Луческу и Роберто Де Дзерби за последнее время. Первая завершилась победой «Шахтера» 3:0 в матче за Суперкубок Украины.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ФК Oтсос
    online
    ФК Oтсос, 01.10.2021 15:03
    +1
    stopor2016, 01.10.2021 15:00
    Только Динамо - только мерседес !
    Динамо это ФК Отсос и ржавый автобус
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 01.10.2021 15:00
    -1
    Face Control, 01.10.2021 14:44
    Только Шахтёр — только победа!
    Только Динамо - только мерседес !
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 01.10.2021 14:53
    -1
    mayakovskiy1, 01.10.2021 14:51
    Динамка после 0-3 и 0-5 явно нуждается в контрольном. 0-3 еще раз вполне устроит.
    Было бы хорошо, но чот думаю в этот раз они выставят двухэтажный автобус)
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 01.10.2021 14:51
    0
    Динамка после 0-3 и 0-5 явно нуждается в контрольном. 0-3 еще раз вполне устроит.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 01.10.2021 14:44
    -1
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
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