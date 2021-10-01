Рональд КУМАН: «Ничего про увольнение не говорили, но у меня есть уши»

Наставник чувствует возможность увольнения

  • 01.10.2021 15:51
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  • 1 комментарий
Рональд КУМАН: «Ничего про увольнение не говорили, но у меня есть уши»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Барселоны» Рональд Куман заявил, что сегодня президент клуба Жоан Лапорта был на базе, но про увольнение ничего не говорил.

«Мне ничего об этом не говорили. Но у меня есть глаза и уши, и многие вещи просачиваются наружу. Честно говоря, я устал оправдываться».

«Мы приняли то, что в клубе и команде происходят большие перемены», - сказал Куман.

«Барселона» неожиданно начала групповой этап Лиги чемпионов с двух поражений 0:3 от «Баварии» и «Бенфики».

Источник — Marca

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    norma_zap
    norma_zap, 01.10.2021 16:46
    0
    Ничего про увольнение не говорили. Но у меня есть МОЗГИ!
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