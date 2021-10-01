Рональд КУМАН: «Ничего про увольнение не говорили, но у меня есть уши»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман заявил, что сегодня президент клуба Жоан Лапорта был на базе, но про увольнение ничего не говорил.

«Мне ничего об этом не говорили. Но у меня есть глаза и уши, и многие вещи просачиваются наружу. Честно говоря, я устал оправдываться».

«Мы приняли то, что в клубе и команде происходят большие перемены», - сказал Куман.

«Барселона» неожиданно начала групповой этап Лиги чемпионов с двух поражений 0:3 от «Баварии» и «Бенфики».