В матче второго тура группового раунда Лиги Европы азербайджанский «Карабах» на выезде разгромил кипрскую «Омонию» со счетом 4:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кади (Карабах).
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Максим Медведев (Карабах).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Рамиль Шейдаев (Карабах).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Кади (Карабах).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Ян Лецьякс (Омония).
Источник — MEGOGO
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