Владлен ЮРЧЕНКО: «Иванисеня? Каждый видит ситуацию по-своему»

Бывший полузащитник луганской «Зари» Владлен Юрченко прокомментировал переход экс-одноклубника Дмитрия Иванисени в российский «Крылья Советов».

«Я не хочу лезть в политические дела. У каждого свой выбор, каждый решает свою судьбу сам и поступает так, как считает нужным. Если он считает это правильным, значит, для него это правильно. Как я могу судить и кому-то что-то говорить. Каждый видит ситуацию по-своему, у каждого своя жизнь», - сказал Юрченко.