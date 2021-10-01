Владлен ЮРЧЕНКО: «Иванисеня? Каждый видит ситуацию по-своему»

Бывший полузащитник луганской «Зари» Владлен Юрченко прокомментировал переход экс-одноклубника Дмитрия Иванисени в российский «Крылья Советов».
«Я не хочу лезть в политические дела. У каждого свой выбор, каждый решает свою судьбу сам и поступает так, как считает нужным. Если он считает это правильным, значит, для него это правильно. Как я могу судить и кому-то что-то говорить. Каждый видит ситуацию по-своему, у каждого своя жизнь», - сказал Юрченко.
Источник — Трибуна
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