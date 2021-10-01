Александр БАБИЧ: «Скрипник должен сделать правильные выводы после фиаско»

Специалист считает, что «Заря» допускает слишком много ошибок в обороне

  • 01.10.2021 13:55
  • 311 просмотров
  • 2 комментария
Александр БАБИЧ: «Скрипник должен сделать правильные выводы после фиаско»
© ФК Львов. Александр Бабич

Известный украинский тренер Александр Бабич, известный по работе с «Черноморцем» и «Мариуполем», поделился своими впечатлениями от матча Лиги конференций «Заря» — «Рома» (0:3).

«Если откровенно, то я ждал от «Зари» более контратакующей игры. Все же «Рома» — это команда с отлично отлаженными командными действиями, дорожащая мячом. Особенно если принять во внимание то, что луганчанам не мог помочь травмированный лидер защиты Виталий Вернидуб. Однако главный тренер Виктор Скрипник никаких корректив не внес, создалось впечатление, что луганчане снова забыли поработать над исправлением ошибок в центральной зоне обороны. И если такие промахи, как были в предыдущем еврокубковом поединке в Норвегии, соперники в чемпионате УПЛ еще могут простить, то в матче с «Ромой», командой топ-уровня, они очень дорого обходятся.

Остается надеяться, что Виктор Скрипник после очередного фиаско сделает правильные выводы. Иначе пропущенные три мяча в каждом еврокубковом матче станут обычным делом», — считает Бабич.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 01.10.2021 15:17
    0
    делай выводы, не делай, а очередные 0-3 как пить дать
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 01.10.2021 14:20
    0
    какой глубокомысленный совет, ёпт!
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