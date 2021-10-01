Владлен ЮРЧЕНКО: «3 раза все срывалось в последний момент»

Новоиспеченный хавбек «Десны» Владлен Юрченко прокомментировал свой переход в черниговский клуб.

«Это лето выдалось очень бурным. Было много предложений от очень разных клубов. Где-то меня не устраивали эти предложения, где-то не сходились уже в конце переговоров. Я 3 раза собирал вещи и почти уезжал, но все срывалось в последний момент. Время прошло, я понимал, что надо играть. Где-то недели 2 назад на меня вышла «Десна», спросили, я согласился», - сказал Юрченко.