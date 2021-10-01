Владлен ЮРЧЕНКО: «3 раза все срывалось в последний момент»

Новичок «Десны» – о том, почему долго был без клуба

  • 01.10.2021 13:40
  • 1004 просмотра
  • 1 комментарий
Владлен ЮРЧЕНКО: «3 раза все срывалось в последний момент»
© ФК Десна. Владлен Юрченко

Новоиспеченный хавбек «Десны» Владлен Юрченко прокомментировал свой переход в черниговский клуб.

«Это лето выдалось очень бурным. Было много предложений от очень разных клубов. Где-то меня не устраивали эти предложения, где-то не сходились уже в конце переговоров. Я 3 раза собирал вещи и почти уезжал, но все срывалось в последний момент. Время прошло, я понимал, что надо играть. Где-то недели 2 назад на меня вышла «Десна», спросили, я согласился», - сказал Юрченко.

Источник — Трибуна

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    victorpolo
    victorpolo, 01.10.2021 15:14
    0
    А говорят, в Десне финансовые проблемы... Или Юрченко об этом не сказали? ))) Или на безрыбье и Десна- удачное трудоустройство? ))) В любом случае, жизненный опыт для него!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности