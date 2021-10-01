Жуниор МОРАЕС: «Моя жена плакала, узнав о травме Траоре»

Нападающий «Шахтера» – о повреждении одноклубника

  • 01.10.2021 13:19
  • 638 просмотров
  • 1 комментарий
Жуниор МОРАЕС: «Моя жена плакала, узнав о травме Траоре»
© Футбол 1/2/3. Жуниор Мораес

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес рассказал о процессе своей реабилитации после травмы, а также о нынешнем состоянии.

«Последние дни были очень сложными. Иногда мы занимались с физиотерапевтом по три раза в день. Лучано – фантастический специалист. Он сказал мне, что если я буду выполнять все, что мы запланировали, то вернусь на поле еще сильнее.

Посылаю позитивную энергию для Траоре. Я сам вернулся после очень сложной травмы. Моя жена плакала вчера, потому что она знает, насколько много боли приносят подобные травмы. Поэтому я поддерживаю его и хочу, чтобы он выздоровел как можно скорее», – поделился Мораес.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    oenergo.com
    oenergo.com, 01.10.2021 13:40
    0
    А когда ты получил травму, она плакала?
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