В матче второго тура группового раунда Лиги конференций немецкий «Унион» разгромил израильский «Маккаби Хайфа» со счетом 3:0.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Унион Берлин).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Беренс (Унион Берлин).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Фогльзаммер (Унион Берлин).
Источник — MEGOGO
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