Украинцы потерпели первое крупное поражение в Лиге конференций

Безвыигрышная серия наших клубов в еврокубковом сезоне-2020/21 достигла 9 матчей

  • 01.10.2021 12:20
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  • 1 комментарий
Украинцы потерпели первое крупное поражение в Лиге конференций
© Фото Кирилла Дымова

В поединке с «Ромой» (0:3) «Заря» потерпела 4-е поражение с крупным счетом в еврокубках, которое стало первым для украинских клубов в Лиге конференций. Премьерный разгром произошел в общем в 6-м матче наших команд в этом турнире, а дома - в 3-м. Если сравнивать с другими континентальными турнирами, то общий показатель входит, можно сказать, в норму. Дольше украинцы продержались без «нокаутов» только в Кубке чемпионов и Лиге Европы. А вот в родных стенах печальный исход случился как никогда рано. Прежний «рекорд» был установлен в Лиге чемпионов - в 7-м домашнем матче.

Между тем наши команды, начиная с крупного проигрыша «Зари» «Рапиду» (0:3), обходятся без побед уже 9 игр кряду - 3 ничьи и 6 поражений. Затяжные «черные полосы», похоже, уже входят в традицию. Так в сезоне-2018/19 украинцы выдали на-гора безвыигрышную серию из 13 матчей (=7-6), в 2019/20 - «рекордную» из 14 (=10-4), а в 2020/21 - из 9 (=2-7).

Первые крупные поражения украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир

Матч*

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

Кубок кубков

5-й

12.01.1966

1/4

Динамо

Селтик (г)

0:3

Кубок чемпионов

14-й

21.03.1973

1/4

Динамо

Реал (г)

0:3

Кубок УЕФА

6-й

12.12.1973

1/8

Динамо

Штутгарт (г)

0:3

Лига чемпионов

3-й

16.09.1992

1/16

Таврия

Сьон (г)

1:4

Кубок Интертото

3-й

06.07.1996

ГТ

Шахтер

Ротор (г)

1:4

Лига Европы

10-й

20.08.2009

КР4

Ворскла

Бенфика (г)

0:4

Лига конференций

6-й

30.09.2021

ГТ

Заря

Рома (д)

0:3

Первые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир

Матч*

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

Кубок чемпионов

23-й

02.03.1983

1/4

Динамо

Гамбург

0:3

Кубок кубков

23-й

30.09.1992

1/16

Черноморец

Олимпиакос

0:3

Кубок УЕФА

30-й

04.11.1992

1/16

Динамо

Андерлехт

0:3

Лига чемпионов

7-й

07.12.1994

ГТ

Динамо

Бавария

1:4

Лига Европы

28-й

17.02.2011

1/16

Металлист

Байер

0:4

Лига конференций

3-й

30.09.2021

ГТ

Заря

Рома

0:3

* начиная с дебюта.

ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 01.10.2021 13:31
    0
    Думаю музікі продовжать цю традицію в римі і в Софії, де бєшана підтримка і ноги будуть трястися в луганчан
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