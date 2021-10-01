Украинцы потерпели первое крупное поражение в Лиге конференций

В поединке с «Ромой» (0:3) «Заря» потерпела 4-е поражение с крупным счетом в еврокубках, которое стало первым для украинских клубов в Лиге конференций. Премьерный разгром произошел в общем в 6-м матче наших команд в этом турнире, а дома - в 3-м. Если сравнивать с другими континентальными турнирами, то общий показатель входит, можно сказать, в норму. Дольше украинцы продержались без «нокаутов» только в Кубке чемпионов и Лиге Европы. А вот в родных стенах печальный исход случился как никогда рано. Прежний «рекорд» был установлен в Лиге чемпионов - в 7-м домашнем матче.

Между тем наши команды, начиная с крупного проигрыша «Зари» «Рапиду» (0:3), обходятся без побед уже 9 игр кряду - 3 ничьи и 6 поражений. Затяжные «черные полосы», похоже, уже входят в традицию. Так в сезоне-2018/19 украинцы выдали на-гора безвыигрышную серию из 13 матчей (=7-6), в 2019/20 - «рекордную» из 14 (=10-4), а в 2020/21 - из 9 (=2-7).

Первые крупные поражения украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир Матч* Дата Стадия Клуб Соперник Счет Кубок кубков 5-й 12.01.1966 1/4 Динамо Селтик (г) 0:3 Кубок чемпионов 14-й 21.03.1973 1/4 Динамо Реал (г) 0:3 Кубок УЕФА 6-й 12.12.1973 1/8 Динамо Штутгарт (г) 0:3 Лига чемпионов 3-й 16.09.1992 1/16 Таврия Сьон (г) 1:4 Кубок Интертото 3-й 06.07.1996 ГТ Шахтер Ротор (г) 1:4 Лига Европы 10-й 20.08.2009 КР4 Ворскла Бенфика (г) 0:4 Лига конференций 6-й 30.09.2021 ГТ Заря Рома (д) 0:3

Первые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир Матч* Дата Стадия Клуб Соперник Счет Кубок чемпионов 23-й 02.03.1983 1/4 Динамо Гамбург 0:3 Кубок кубков 23-й 30.09.1992 1/16 Черноморец Олимпиакос 0:3 Кубок УЕФА 30-й 04.11.1992 1/16 Динамо Андерлехт 0:3 Лига чемпионов 7-й 07.12.1994 ГТ Динамо Бавария 1:4 Лига Европы 28-й 17.02.2011 1/16 Металлист Байер 0:4 Лига конференций 3-й 30.09.2021 ГТ Заря Рома 0:3

* начиная с дебюта.

ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.