Украинцы потерпели первое крупное поражение в Лиге конференций

В поединке с «Ромой» (0:3) «Заря» потерпела 4-е поражение с крупным счетом в еврокубках, которое стало первым для украинских клубов в Лиге конференций. Премьерный разгром произошел в общем в 6-м матче наших команд в этом турнире, а дома - в 3-м. Если сравнивать с другими континентальными турнирами, то общий показатель входит, можно сказать, в норму. Дольше украинцы продержались без «нокаутов» только в Кубке чемпионов и Лиге Европы. А вот в родных стенах печальный исход случился как никогда рано. Прежний «рекорд» был установлен в Лиге чемпионов - в 7-м домашнем матче.
Между тем наши команды, начиная с крупного проигрыша «Зари» «Рапиду» (0:3), обходятся без побед уже 9 игр кряду - 3 ничьи и 6 поражений. Затяжные «черные полосы», похоже, уже входят в традицию. Так в сезоне-2018/19 украинцы выдали на-гора безвыигрышную серию из 13 матчей (=7-6), в 2019/20 - «рекордную» из 14 (=10-4), а в 2020/21 - из 9 (=2-7).
Первые крупные поражения украинских клубов в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Матч*
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Кубок кубков
|
5-й
|
12.01.1966
|
1/4
|
Динамо
|
Селтик (г)
|
0:3
|
Кубок чемпионов
|
14-й
|
21.03.1973
|
1/4
|
Динамо
|
Реал (г)
|
0:3
|
Кубок УЕФА
|
6-й
|
12.12.1973
|
1/8
|
Динамо
|
Штутгарт (г)
|
0:3
|
Лига чемпионов
|
3-й
|
16.09.1992
|
1/16
|
Таврия
|
Сьон (г)
|
1:4
|
Кубок Интертото
|
3-й
|
06.07.1996
|
ГТ
|
Шахтер
|
Ротор (г)
|
1:4
|
Лига Европы
|
10-й
|
20.08.2009
|
КР4
|
Ворскла
|
Бенфика (г)
|
0:4
|
Лига конференций
|
6-й
|
30.09.2021
|
ГТ
|
Заря
|
Рома (д)
|
0:3
Первые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Матч*
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Кубок чемпионов
|
23-й
|
02.03.1983
|
1/4
|
Динамо
|
Гамбург
|
0:3
|
Кубок кубков
|
23-й
|
30.09.1992
|
1/16
|
Черноморец
|
Олимпиакос
|
0:3
|
Кубок УЕФА
|
30-й
|
04.11.1992
|
1/16
|
Динамо
|
Андерлехт
|
0:3
|
Лига чемпионов
|
7-й
|
07.12.1994
|
ГТ
|
Динамо
|
Бавария
|
1:4
|
Лига Европы
|
28-й
|
17.02.2011
|
1/16
|
Металлист
|
Байер
|
0:4
|
Лига конференций
|
3-й
|
30.09.2021
|
ГТ
|
Заря
|
Рома
|
0:3
* начиная с дебюта.
ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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