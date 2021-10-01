Жуниор МОРАЕС: «Осталось чуть-чуть потерпеть — и я смогу играть»

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес – о возвращении в Украину и желании вскоре приступить к тренировкам с командой.

– Я снова здесь, в Украине. Очень счастлив и мотивирован. Травма и восстановление – это сложный момент, много дней интенсивной терапии, реабилитации, работы. Слава Богу, я возвращаюсь. Осталось немного времени до момента, когда смогу выйти на футбольное поле. Очень скучал!

– Ты был в клинике в Барселоне. Что говорят врачи? Когда мы сможем тебя увидеть в общей группе?

– Очень жду. Доктор, когда увидел мое колено, немного удивился – он не помнил, что после операции прошло уже пять месяцев. Удивился, потому что думал, что прошло больше. Сказал, что колено в очень хорошем состоянии и еще нужно совсем чуть-чуть времени и терпения, чтобы я смог вернуться играть.

– На твоих страницах в соцсетях мы видели публикации о постоянных физических нагрузках – плавание, фитнес. Каким было твое расписание?

– Это были дни очень интенсивной работы. Фактически три фазы: терапия, тренировки и восстановление. Оно того стоило. В первый месяц я был в клинике доктора Жоакима Грава – из-за протокола по COVID-19. А со второго месяца находился в расположении ФК «Коринтианс» и восстанавливался там до сегодня. Повторюсь, очень сложная и интенсивная работа, но невероятно круто с каждым днем видеть эволюцию, процесс восстановления колена. И сейчас я очень мотивирован.

– Вы созванивались с Роберто Де Дзерби? О чем говорили?

– Да, несколько раз общались по телефону. Думаю, что он пришел с крутой, очень интересной философией, мышлением. Уверен, все в клубе ощущают себя хорошо настроенными благодаря работе, которую он проводит. Кажется, что Роберто – отличный человек и тренер.

– «Шахтер» – это большая семья. С кем из игроков поддерживал связь?

– Точно семья, по-другому и не назвать. С некоторыми людьми из администрации клуба, с игроками, китменами… Со всеми поддерживал контакт, потому что у нас крепкие дружеские отношения. Я должен поблагодарить абсолютно всех, кто отправлял мне пожелания скорейшего выздоровления, потому что это особенные люди для меня.

– В Instagram постоянно спрашивали, когда вернется Жуниор и как состояние его здоровья.

– Я здесь! Благодарю всех за сообщения – мне приходило большое количество слов поддержки, пожеланий скорейшего возвращения. Я счастлив и хочу вернуть это людям: быть на поле, играть, забивать голы и отдавать всего себя, чтобы «Шахтер» продолжал всегда побеждать.