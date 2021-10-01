Крис СМОЛЛИНГ: «Хорошая битва с Зарей. Я получил удовольствие»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал победу со счетом 3:0 над «Зарей» во втором туре Лиги конференций:

«Простой матч для нас? Нет, если откровенно, «Заря» играла в два нападающих. Много забеганий за спину, приходилось много двигаться, закрывать зоны. Хорошая битва. Я получил удовольствие.

Не скажу, что «Заря» чем-то удивила. Мы смотрели много видео, знали, что они хорошо контратакуют, неплохо двигаются. Они создали несколько хороших моментов в контратаках.

Была довольно равная игра. У нас второй тайм был лучше, чем первый. Думаю, «Заря» была бы конкурентоспособной в любой лиге», - сказал Смоллинг.