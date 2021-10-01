Ярмоленко получил одну из худших оценок за игру с Рапидом

В четверг, 30 сентября «Вест Хэм» во втором туре Лиги Европы дома обыграл венский «Рапид» - 2:0. Андрей Ярмоленко вышел в основе «Вест Хэма» на матч и был заменен на 76-й минуте на Пабло Форнальса.

Согласно портале WhoScored украинский вингер получил одну из самых низких оценок в своей команде. 6.6 Ярмоленко – четвертый с конца показатель в команде.