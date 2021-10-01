Ярмоленко получил одну из худших оценок за игру с Рапидом

Украинец – четвертый с конца в составе «Вест Хэма»

  • 01.10.2021 08:11
  • 1325 просмотров
  • 4 комментария
Ярмоленко получил одну из худших оценок за игру с Рапидом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В четверг, 30 сентября «Вест Хэм» во втором туре Лиги Европы дома обыграл венский «Рапид» - 2:0. Андрей Ярмоленко вышел в основе «Вест Хэма» на матч и был заменен на 76-й минуте на Пабло Форнальса.

Согласно портале WhoScored украинский вингер получил одну из самых низких оценок в своей команде. 6.6 Ярмоленко – четвертый с конца показатель в команде.

Источник — WhoScored.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Empty
    Empty, 01.10.2021 08:55
    -4
    ZloyDeda, 01.10.2021 08:40
    Зате у збірній один з найкращих! А ті портали нехай підітруться
    З казахстаном 2 ігри і з фінами 1 гру видно не було .. після Боснії разом з петруком на чемодани
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    online
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 08:49
    -4
    ZloyDeda, 01.10.2021 08:40
    Зате у збірній один з найкращих! А ті портали нехай підітруться
    ага, лучший из худших
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    online
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 08:47
    -3
    как посмели ему такую оценку поставить эти свилоги, у андрейки же был предпредпред ассист
    Ссылка
    ZloyDeda
    ZloyDeda, 01.10.2021 08:40
    +2
    Зате у збірній один з найкращих! А ті портали нехай підітруться
    Ссылка
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