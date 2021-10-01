В матче второго тура группового раунда Лиги Европы португальская «Брага» на своем поле обыграла датский «Мидтьюлланд» со счетом 3:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Брага).
|84'
|Juninho (Мидтьюлланд) получает красную карточку.
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
|55'
|ГОЛ ! С пенальти забил Вендерсон Галено (Брага).
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эвандер (Мидтьюлланд).
Источник — MEGOGO
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