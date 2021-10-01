Владимир МИКИТИН: «Быстрый гол Ромы сделал свое дело»

В групповом раунде Лиги конференций «Заря» крупно уступила «Роме» в Запорожье (0:3). Экс-игрок «Зари» Владимир Микитин рассказал, что помешало луганчанам показать более удачную игру.

«Заря» не изменила своей игровой философии: стремилась действовать быстро, высоко встречать соперника. Однако даже при удачном отборе, часто грешила неточными передачами и до острых продолжений дело не доходило.

Но хуже всего, что «Рома» забила «быстрый» гол, который выбил из колеи «Зарю», и нашла уязвимое место – в центре обороны луганчан. С помощью вертикальных передач римляне часто создавали напряженность у ворот хозяев.

«Рома» заслуженно победила, а «Заря», несмотря на два поражения кряду, еще сохраняет шансы на выход в следующий раунд соревнований».

Напомним, что в следующем поединке «Заря» в гостях сыграет 21 октября с ЦСКА (София).

Команда Виктора Скрипника потерпела второе поражение подряд в Лиге конференций и занимает последнее, четвертое место в группе. «Рома» идет на первой строчке, набрав шесть очков.