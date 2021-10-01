Юрий МОРОЗ: «Для создания боеспособного коллектива надо 3 года»

Наставник «Черноморца» процитировал Валерия Лобановского

  • 01.10.2021 05:00
  • 176 просмотров
  • 2 комментария
Юрий МОРОЗ: «Для создания боеспособного коллектива надо 3 года»
© Футбол 1/2/3. Юрий Мороз

Главный тренер Черноморца Юрий Мороз прокомментировал ничью с «Ингульцом» (1:1) в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

«Как говорил великий мэтр: «Для создания хорошего боеспособного коллектива надо 3 года». Это не мои слова, а великого Лобановского. Сегодня так взять... Все-таки это не какая-то кузница, мастерская, а все время творческий подход. У ребят юношеская психология, нужно ее менять, прежде всего им. Ну и нам от них нужно больше требовать в тренировочном процессе и в играх», - сказал Мороз.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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    JohnDoe
    JohnDoe, 01.10.2021 05:58
    0
    Отговаривать отговорками
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    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 01.10.2021 05:14
    0
    Обещеного создания хорошего боеспособного коллектива ждут три года,а на четвёртый забывают.😆
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