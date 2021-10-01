Юрий МОРОЗ: «Для создания боеспособного коллектива надо 3 года»

Главный тренер Черноморца Юрий Мороз прокомментировал ничью с «Ингульцом» (1:1) в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

«Как говорил великий мэтр: «Для создания хорошего боеспособного коллектива надо 3 года». Это не мои слова, а великого Лобановского. Сегодня так взять... Все-таки это не какая-то кузница, мастерская, а все время творческий подход. У ребят юношеская психология, нужно ее менять, прежде всего им. Ну и нам от них нужно больше требовать в тренировочном процессе и в играх», - сказал Мороз.