ЦЫМБАЛ: «Спортдиректор сказал Кобину, что он не будет проводить тренировку»

Ассистент главного тренера «Миная» Николай Цымбал прокомментировал отставку Василия Кобина.

«Перед тренировкой спортивный директор озвучил Кобину информацию от президента о том, что он не будет ее проводить. Спортивный директор попросил меня провести эту тренировку, а в дальнейшем будут указания президента, что, кому и куда. Но Кобин точно уходит в отставку. Информация о судьбе тренерского штаба, думаю, будет уже завтра. Возможно, что готовить команду к следующей игре будем мы, а может быть кто-то приедет. Этот вопрос сейчас в компетенции спортивного директора», - сказал Цымбал.

На данный момент клуб из Закарпатья имеет в своем активе шесть очков в восьми матчах УПЛ, и занимает 15 место в турнирной таблице. Свой следующий поединок «Минай» проведет 3 октября против «Металлиста 1925».