ЦЫМБАЛ: «Спортдиректор сказал Кобину, что он не будет проводить тренировку»

Тренер «Миная» рассказал, кто будет готовить команду к следующей игре

  • 01.10.2021 04:40
  • 570 просмотров
  • 1 комментарий
ЦЫМБАЛ: «Спортдиректор сказал Кобину, что он не будет проводить тренировку»
© ФК Минай. Николай Цымбал

Ассистент главного тренера «Миная» Николай Цымбал прокомментировал отставку Василия Кобина.

«Перед тренировкой спортивный директор озвучил Кобину информацию от президента о том, что он не будет ее проводить. Спортивный директор попросил меня провести эту тренировку, а в дальнейшем будут указания президента, что, кому и куда. Но Кобин точно уходит в отставку. Информация о судьбе тренерского штаба, думаю, будет уже завтра. Возможно, что готовить команду к следующей игре будем мы, а может быть кто-то приедет. Этот вопрос сейчас в компетенции спортивного директора», - сказал Цымбал. 

На данный момент клуб из Закарпатья имеет в своем активе шесть очков в восьми матчах УПЛ, и занимает 15 место в турнирной таблице. Свой следующий поединок «Минай» проведет 3 октября против «Металлиста 1925».

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    danilo
    danilo, 01.10.2021 04:54
    0
    Та снимайтесь уже, не смешите людей и не мучитесь сами.
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