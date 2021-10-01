В матче второго тура группового раунда Лиги Европы «Бетис» на выезде обыграл «Ференцварош» со счетом 3:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Тельо (Бетис).
|76'
|ГОЛ ! Автогол забил Генри Уинго (Бетис).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Набиль Фекир (Бетис).
Источник — MEGOGO
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