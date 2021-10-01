Ференцварош
1 : 3
Бетис
30.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ференцварош – Бетис – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

  • 01.10.2021 04:20
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Ференцварош – Бетис – 1:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Бетис

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы «Бетис» на выезде обыграл «Ференцварош» со счетом 3:1.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Тельо (Бетис).
76' ГОЛ ! Автогол забил Генри Уинго (Бетис).
44' ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
18' ГОЛ ! Мяч забил Набиль Фекир (Бетис).

Источник — MEGOGO

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