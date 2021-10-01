В матче второго тура группового раунда Лиги Европы леверкузенский «Байер» на выезде разгромил шотландский «Селтик» со счетом 4:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Байер).
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Аларио (Байер).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьеро Инкапье (Байер).
Источник — MEGOGO
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