В матче второго тура группового раунда Лиги Европы хорватское «Динамо Загреб» на выезде разгромило бельгийский «Генк» со счетом 3:0.
События матча
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
|65'
|Daniel Munoz (Генк) получает красную карточку.
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Иванушец (Динамо Загреб).
Источник — MEGOGO
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