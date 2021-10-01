Генк
0 : 3
Динамо Загреб
30.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Генк – Динамо Загреб – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

  • 01.10.2021 02:18
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Генк – Динамо Загреб – 0:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Загреб

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы хорватское «Динамо Загреб» на выезде разгромило бельгийский «Генк» со счетом 3:0.

События матча
67' ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
65' Daniel Munoz (Генк) получает красную карточку.
45' ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
10' ГОЛ ! Мяч забил Лука Иванушец (Динамо Загреб).

Источник — MEGOGO

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