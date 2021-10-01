Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Я принял решение уйти»

Уже экс-наставник «Нивы» Тернополь – о своей отставке

  • 01.10.2021 01:59
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Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Я принял решение уйти»
© ФК Нива Тернополь. Игорь Климовский

Бывший главный тренер тернопольской «Нивы» Игорь Климовский прокомментировал свою отставку.

«Руководство хотело большего, но у меня не получилось. Клуб хочет выйти в высшую лигу, а я считаю, что на данный момент это практически невозможно. На такое решение повлияла последняя игра, которую мы проиграли 0:2. Думаю, это была последняя точка. Утром мы переговорили с президентом, он высказал свое мнение, а я свое. Он дал мне провести тренировку и после этого принять решение о том, что будет дальше. Я принял решение уйти», - сказал Климовский.

На данный момент «Нива» имеет в своем активе 15 очков в десяти поединках Первой лиги и занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда из Тернополя проведет 2 октября против «Металлиста».

Источник — Футбол 1/2/3

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