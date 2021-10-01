Виктор ВАЦКО: «Не может Ланос обогнать Мерседес»

Специалист – о матче «Бавария» – «Динамо»

  • 01.10.2021 01:40
  • 242 просмотра
  • 2 комментария
Виктор ВАЦКО: «Не может Ланос обогнать Мерседес»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский комментатор Виктор Вацко проанализировал матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Динамо», который завершился разгромным поражением киевлян со счетом 0:5.

«Динамо» не смогло ничего противопоставить «Баварии» ни в футбольном плане, то есть в мастерстве, ни с точки зрения организации игры, ни с точки зрения психологии. Проиграв первый тайм, киевляне попытались что-то создать в атаке, но «Бавария» очень четко ловила их в переходных фазах. То же самое мы видели в поединке за Суперкубок Украины против донецкого «Шахтера». Уровень «Динамо» просто ниже, и это нужно нормально воспринимать. Это то же самое, что условный «Мариуполь» будет играть против киевского «Динамо».

В футболе есть такое понятие как класс, и в настоящее время класс футболистов «Баварии» в разы выше. В этом матче «Бавария» показала, что будет одним из главных претендентов на триумф в Лиге чемпионов. Наши реалии таковы, что мы даже приблизительно не можем играть на равных с такими клубами. Стыдить и хейтить команду нет смысла, потому что не может Ланос обогнать заряженный Мерседес», - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    online
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 02:02
    0
    так мы никогда Россию не догоним если дыра будет тягаться с мерсами
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    Nadiia Shamli
    online
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 01:54
    0
    но зачем-то ланос упорно из сезона в сезона лезит гонятся с мерсами. играли бы в лиге Европы или в лиге конференций, и добывали бы ачки в копилку.
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