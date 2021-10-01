В матче второго тура группового раунда Лиги конференций французский «Ренн» на выезде обыграл нидерландский «Витесс» со счетом 2:1.
События матча
|74'
|Игрок команды Ренн получает красную карточку.
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Камал Сулемана (Ренн).
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Ренн).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Виттек (Витесс).
Источник — MEGOGO
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