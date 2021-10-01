ГРОМОВ: «Судья явно симпатизировал Роме. Свистел только для соперника»

Форвард «Зари» Артем Громов в эфире MEGOGO прокомментировал поражение от «Ромы» (0:3) в матче 2-го тура Лиги конференций:

«Пропустили быстрый гол? Ну, это такой уровень, которого в чемпионате Украины просто нет. С такой командой играем очень редко. Почувствовали, что это сильная команда. Мы старались отбиваться, играть в футбол. Но их уровень просто выше. Вот с «Динамо» и «Шахтер» привычнее играть. Но «Рома» очень хороша. Не думаю, что с «Динамо» или «Шахтером» сложнее играть, чем с этими.

Во втором тайме они добавили в атаке, а мы просто подсели. У них большой выбор футболистов, вышли свежие игроки, они усилили нападение. Может, у них такая установка была, чтобы во втором тайме добавить. Я не буду говорить о своих партнерах. У нас есть 20–25 футболистов, и каждый может играть. Тренер выбрал этих футболистов.

Арбитр явно симпатизировал не нам. Но я не считаю, что мы проиграли из-за судейства. Просто любые моменты, где нас тянули за футболку, хватали, сбивали с ног – судья молчал. Где-то соперника зацепил – сразу же свисток. Это португалец [Луиш Годинью]. Наверное, хотел, чтобы все было хорошо и комфортно».