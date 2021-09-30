Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего довольна волевыми качествами»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Еленой Габриэлой Русе в третьем раунде турнира WTA в Чикаго:

«Сегодня точно был непростой матч, несколько геймов были очень затяжными, первый гейм мы играли минут 16, наверное. Я старалась играть в свой теннис, конечно, каждый день нужно адаптироваться к условиям.

Однозначно, зрители здесь отлично поддерживают, спасибо им. В сегодняшнем матче я больше всего довольна волевыми качествами, я боролась за каждое очко, чтобы выиграть в двух сетах. Так что, да, я была стойкой и боролась за каждый мяч».