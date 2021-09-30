Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего довольна волевыми качествами»

Украинская теннисистка – о победе над Еленой Габриэлой Русе

  • 30.09.2021 23:37
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Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего довольна волевыми качествами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Еленой Габриэлой Русе в третьем раунде турнира WTA в Чикаго:

«Сегодня точно был непростой матч, несколько геймов были очень затяжными, первый гейм мы играли минут 16, наверное. Я старалась играть в свой теннис, конечно, каждый день нужно адаптироваться к условиям.

Однозначно, зрители здесь отлично поддерживают, спасибо им. В сегодняшнем матче я больше всего довольна волевыми качествами, я боролась за каждое очко, чтобы выиграть в двух сетах. Так что, да, я была стойкой и боролась за каждый мяч».

Источник — Большой теннис Украины

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