ВИДЕО. Заря снова пропустила три. Смоллинг и Абрахам увеличили перевес Ромы

30 сентября в Запорожье проходит матч 2-го тура Лиги конференций

  • 30.09.2021 21:20
  • 797 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Заря снова пропустила три. Смоллинг и Абрахам увеличили перевес Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine

30 вересня о Запоріжжі проходить матч 2-го туру Ліги конференцій, в якому грають «Зоря» і «Рома».

Команда из Луганска снова пропустила три гола в еврокубках. Смоллинг и Абрахам увеличили перевес команды Жозе Моуриньо в середине второго тайма.

ГОЛ! 0:1. Стефан Эль-Шаарави, 7 мин.

ГОЛ! 0:2. Крис Смоллинг, 66 мин.

ГОЛ! 0:3. Тэмми Абрахам, 68 мин.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    vazazh
    vazazh, 30.09.2021 21:34
    +2
    Глянул - Спартак М. забил Наполи на их поле, а мы пыжимся, какой у нас футбол. А ответ один - херовый.
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    vazazh
    vazazh, 30.09.2021 21:31
    +1
    Да все в норме. Какой ЧУ - такой и результат у клубов. Можно пыжиться, что мы обыграли - ДК, ШД, а те между собой - кто-кого и сколько раз, а футбола то нет в стране - есть примитив.
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    Nadiia Shamli
    online
    Nadiia Shamli, 30.09.2021 21:24
    0
    никто ничего бы не сказал если бы норвежцев обыграли, а так опять крупный проигрыш. хотя даже в лучшие годы Заря могла проиграть 0-3 Роме спокойно.
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