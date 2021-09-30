ВИДЕО. Заря снова пропустила три. Смоллинг и Абрахам увеличили перевес Ромы

30 вересня о Запоріжжі проходить матч 2-го туру Ліги конференцій, в якому грають «Зоря» і «Рома».
- Sport.ua проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Команда из Луганска снова пропустила три гола в еврокубках. Смоллинг и Абрахам увеличили перевес команды Жозе Моуриньо в середине второго тайма.
ГОЛ! 0:1. Стефан Эль-Шаарави, 7 мин.
ГОЛ! 0:2. Крис Смоллинг, 66 мин.
ГОЛ! 0:3. Тэмми Абрахам, 68 мин.
Источник — Sport.ua
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