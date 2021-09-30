Барселону может возглавить Йоахим Лев

Провальный старт сезона заставил «Барселону» начать поиски нового главного тренера. Шансы Рональда Кумана остаться на своей должности очень низкие.
Заменить голландца может Йоахим Лев. Кандидатура экс-тренера сборной Германии очень нравится президенту «Барселоны» Жоану Лапорте.
Лев покинул сборную Германии после Евро-2020. Ранее он мог возглавить сборную России.
Источник — Mundo Deportivo
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