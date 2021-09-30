Барселону может возглавить Йоахим Лев

Экс-тренер сборной Германии может заменить Рональда Кумана

  • 30.09.2021 21:09
  • 1482 просмотра
  • 4 комментария
Барселону может возглавить Йоахим Лев
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

Провальный старт сезона заставил «Барселону» начать поиски нового главного тренера. Шансы Рональда Кумана остаться на своей должности очень низкие.

Заменить голландца может Йоахим Лев. Кандидатура экс-тренера сборной Германии очень нравится президенту «Барселоны» Жоану Лапорте.

Лев покинул сборную Германии после Евро-2020. Ранее он мог возглавить сборную России.

Источник — Mundo Deportivo

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 30.09.2021 21:57
    +1
    И козявочку за Барсу.
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    CheMP
    CheMP, 30.09.2021 21:50
    0
    будут с Лапортой друг другу руки пожимать и сразу пальцы нюхать
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    Calm
    online
    Calm, 30.09.2021 21:35
    -2
    Ого, норм!
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    online
    Nadiia Shamli, 30.09.2021 21:12
    0
    ох, это будет страшна
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