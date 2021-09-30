Владимир ШАРАН: «Кривбасс, Минай? Никакой конкретики пока нет»

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал интерес к себе со стороны «Кривбасса» и «Миная»:

«Помимо «Кривбасса» меня еще сватают в другой клуб – «Минай». Получается, что сватают туда, где я уже ранее трудился – в Ужгород, в Кривой Рог. Оба этих города, как и многие другие в Украине, мне хорошо знакомы – всюду у меня есть друзья, коллеги.

Что ж, мне приятно, что в этих городах меня не забывают и при первом удобном случае вспоминают. Как и приятно то, что мне многие звонят и интересуются моей судьбой. Вот только конкретики пока никакой нет».

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» остановил свой выбор на Александре Бабиче.