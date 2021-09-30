ВИДЕО. Эль-Шаарави открыл счет. Рома забила быстрый гол Заре

30 сентября в Запорожье проходит матч 2-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» и «Рома».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Итальянская команда забила быстрый гол. Форвард гостей Стефан Эль-Шаарави открыл счет.
ГОЛ! 0:1. Стефан Эль-Шаарави, 7 мин.
Источник — Sport.ua
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