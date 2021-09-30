Снигур вылетела от россиянки на турнире во Франции

Сегодня Дарья Снигур во втором раунде хардового турнира ITF в Ле-Нёбург (Франция) встречалась с россиянкой Оксаной Селехметьевой. Украинка потерпела поражение в напряженном трехсетовом поединке. Матч продолжался 2 часа и 27 минут.
2-й раунд
Оксана Селехметьева (Россия) – Дарья Снигур (Украина) – 7:5, 3:6, 7:5
Вчера в первом раунде Снигур обыграла француженку Манон Арканьоли.
Источник — Sport.ua
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