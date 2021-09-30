Снигур вылетела от россиянки на турнире во Франции

Украинка прекратила борьбу во втором раунде

  • 30.09.2021 20:11
  • 267 просмотров
  • 1 комментарий
Снигур вылетела от россиянки на турнире во Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Сегодня Дарья Снигур во втором раунде хардового турнира ITF в Ле-Нёбург (Франция) встречалась с россиянкой Оксаной Селехметьевой. Украинка потерпела поражение в напряженном трехсетовом поединке. Матч продолжался 2 часа и 27 минут.

2-й раунд

Оксана Селехметьева (Россия) – Дарья Снигур (Украина) – 7:5, 3:6, 7:5

Вчера в первом раунде Снигур обыграла француженку Манон Арканьоли.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    alekos59
    alekos59, 30.09.2021 20:26
    0
    Селехметьева это сестра Курерметьевой ??? Мышебратья адин нарот.
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