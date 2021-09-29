Снигур стартовала с победы на 80-тысячнике ITF во Франции

Дарья легко обыграла низкорейтинговую соперницу

  • 29.09.2021 17:00
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Снигур стартовала с победы на 80-тысячнике ITF во Франции
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№218 WTA) стартовала с победы на 80-тысячнике ITF во Франции.
 
В матче первого круга украинка одолела местную теннисистку Манон Арканьоли (№708 WTA).
 
Ле-Нёбур. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Манон Арканьоли (Франция) – 6:3, 6:2
 
Далее по сетке 18-летняя россиянка Оксана Селехметьева (№273 WTA).
 
Ранее Снигур дошла до финала на 25-тысячнике в Португалии.

Источник — Sport.ua

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