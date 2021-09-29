Снигур стартовала с победы на 80-тысячнике ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№218 WTA) стартовала с победы на 80-тысячнике ITF во Франции.
В матче первого круга украинка одолела местную теннисистку Манон Арканьоли (№708 WTA).
Ле-Нёбур. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Манон Арканьоли (Франция) – 6:3, 6:2
Далее по сетке 18-летняя россиянка Оксана Селехметьева (№273 WTA).
Ранее Снигур дошла до финала на 25-тысячнике в Португалии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.