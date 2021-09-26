Снигур не смогла выиграть турнир ITF в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№218 WTA) не смогла одержать победу на 25-тысячнике ITF в Португалии.
В матче за титул украинка уступила Ралуке Шербан, которая защищает цвета Кипра (№368 WTA)
Сантарен. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Ралука Шербан (Кипр) – 3:6, 4:6
Для украинки это был второй финал турнира ITF в текущем сезоне. Ранее она выиграла соревнования аналогичной категории во французском Пуатье.
Источник — Sport.ua
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