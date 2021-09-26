Снигур не смогла выиграть турнир ITF в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№218 WTA) не смогла одержать победу на 25-тысячнике ITF в Португалии.



В матче за титул украинка уступила Ралуке Шербан, которая защищает цвета Кипра (№368 WTA)



Сантарен. Финал

Дарья Снигур (Украина) – Ралука Шербан (Кипр) – 3:6, 4:6



Для украинки это был второй финал турнира ITF в текущем сезоне. Ранее она выиграла соревнования аналогичной категории во французском Пуатье.