Артем МИЛЕВСКИЙ: «У футболистов не слишком высокие зарплаты»

Экс-форвард «Динамо» считает, что у спортсменов очень большие нагрузки

  • 30.09.2021 18:30
  • 1305 просмотров
  • 6 комментариев
Артем МИЛЕВСКИЙ: «У футболистов не слишком высокие зарплаты»
© Instagram. Артем Милевский

36-летний бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, который недавно заявил о завершении карьеры игрока, поделился мнением о зарплатах футболистов.

«Считаю ли я, что зарплаты у футболистов слишком высокие? Нет, я так не считаю.

Всем, кто так говорит, я всегда предлагал — просто приезжайте и потренируйтесь со мной неделю. Просто побудьте с нами неделю. Вы поймете. Вы просто не выживете. Скажете: «Все, блин, я сдаюсь, я ничего не хочу».

Это нереальные нагрузки. Обычные люди этого не понимают и не поймут», — считает Милевский.

Источник — YouTube

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    denzellezned
    denzellezned, 30.09.2021 19:21
    0
    Та ну, я стільки не вип’ю
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 30.09.2021 19:20
    0
    А у врачей?
    Ссылка
    frifrikhk
    frifrikhk, 30.09.2021 19:19
    -1
    cooperchack, 30.09.2021 19:01
    Либо на кладбище за те несчастные 10к грн в месяц,интересно что он скажет после первого рабочего дня.
    Та ладно, в мене друг копач, 30к стабільно в місяць і це в провінції
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 30.09.2021 19:17
    0
    Нагрузки не вопрос это логично.Но вам предоставдяют все условия для адаптации плюс медицина в полной диагностике ! Смертные и близко к таким мед услугам непроходили.Плюс вам платят хорошие деньги.Смертным всю жизнь незаработать их.
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 30.09.2021 19:01
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 30.09.2021 18:52
    Пропоную натомість Артему спуститися бодай раз скажімо в шахту, чи відпрацювати зміну сталеварів, людей, які на порядок меншу з/п отримують, а вже тоді нехай порівнює рівень навантаження з рівнем з/п....
    Либо на кладбище за те несчастные 10к грн в месяц,интересно что он скажет после первого рабочего дня.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 30.09.2021 18:52
    +6
    Пропоную натомість Артему спуститися бодай раз скажімо в шахту, чи відпрацювати зміну сталеварів, людей, які на порядок меншу з/п отримують, а вже тоді нехай порівнює рівень навантаження з рівнем з/п....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности