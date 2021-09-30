Артем МИЛЕВСКИЙ: «У футболистов не слишком высокие зарплаты»

36-летний бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, который недавно заявил о завершении карьеры игрока, поделился мнением о зарплатах футболистов.

«Считаю ли я, что зарплаты у футболистов слишком высокие? Нет, я так не считаю.

Всем, кто так говорит, я всегда предлагал — просто приезжайте и потренируйтесь со мной неделю. Просто побудьте с нами неделю. Вы поймете. Вы просто не выживете. Скажете: «Все, блин, я сдаюсь, я ничего не хочу».

Это нереальные нагрузки. Обычные люди этого не понимают и не поймут», — считает Милевский.