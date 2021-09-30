Виктор СКРИПНИК: Матчи вроде Реал - Шериф вселяют в тебя надежду

Наставник «Зари» Виктор Скрипник перед игрой Лиги конференций против «Ромы» согласен с тем, что неожиданные результаты придают надежду.

В частности, сенсационная победа «Шерифа» над «Реалом».

«Это те параллели, которые вселяют в тебя надежду, когда ты выступаешь против заведомо более сильного на бумаге соперника. Мы еще не проиграли, до игры никто не проигрывает».

«Важно настроиться, чтобы давление тебя не сломало. Хочется сыграть уверенно против «Ромы», сыграть качественно», - сказал Скрипник.