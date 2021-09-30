Виктор СКРИПНИК: Матчи вроде Реал - Шериф вселяют в тебя надежду

Тренер готовится к матчу еврокубка

  • 30.09.2021 18:11
  • 321 просмотр
  • 2 комментария
Виктор СКРИПНИК: Матчи вроде Реал - Шериф вселяют в тебя надежду
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник перед игрой Лиги конференций против «Ромы» согласен с тем, что неожиданные результаты придают надежду.

В частности, сенсационная победа «Шерифа» над «Реалом».

«Это те параллели, которые вселяют в тебя надежду, когда ты выступаешь против заведомо более сильного на бумаге соперника. Мы еще не проиграли, до игры никто не проигрывает».

«Важно настроиться, чтобы давление тебя не сломало. Хочется сыграть уверенно против «Ромы», сыграть качественно», - сказал Скрипник.

Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    online
    Stanislav Matusevych, 30.09.2021 18:32
    -1
    Так у Шерифа хто тренер? І хто у Зорі. Нормальному тренеру трохи фарту - і він нарешті починає перемагати серйозні європейські клуби. Раніше Вернидубу не пощастило проти Фейєноорда і Лейпцига, зараз йому повернулося. А кого може перемогти великий тренер С.? Тут же будь-який фарт не допоможе.
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    AЛВ
    AЛВ, 30.09.2021 18:19
    +1
    Удачі.!!!
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