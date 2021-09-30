Александр БАБИЧ: «Из Кривбасса, Миная и Агробизнеса мне не звонили»

Украинский тренер пока не получил ни одного официального предложения

  • 30.09.2021 17:54
  • 409 просмотров
  • 2 комментария
Александр БАБИЧ: «Из Кривбасса, Миная и Агробизнеса мне не звонили»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

42-летний бывший тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал информацию о том, что он возглавит криворожский «Кривбасс».

– Можно поздравить вас с возвращением к работе тренером?
– Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры. Очень много информации в интернете, но я пока ни с кем не связывался на эту тему. Пока мне непонятно, откуда берется эта информация.

– То есть никто из «Кривбасса» на вас не выходил?
– Нет. Не то что из «Кривбасса», а вообще из команд, которые сейчас без тренера — «Минай», «Агробизнес». Никто из этих команд мне не звонил.

– Но вы готовы работать в «Кривбассе»?
– Чтобы конкретно ответить, надо получить предложение, посмотреть и проанализировать задачи и комплектацию команду. И все остальное. Это не одного дня решение. В интернете плавает информация, которая не соответствует действительности.

Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex32
    online
    Alex32, 30.09.2021 18:28
    -1
    А может уже Зидана пригласят,всёравно сидит без работы?
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    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 30.09.2021 18:14
    +1
    Спорт юа свежие сплетни
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