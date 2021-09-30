Александр БАБИЧ: «Из Кривбасса, Миная и Агробизнеса мне не звонили»

42-летний бывший тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал информацию о том, что он возглавит криворожский «Кривбасс».

– Можно поздравить вас с возвращением к работе тренером?

– Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры. Очень много информации в интернете, но я пока ни с кем не связывался на эту тему. Пока мне непонятно, откуда берется эта информация.

– То есть никто из «Кривбасса» на вас не выходил?

– Нет. Не то что из «Кривбасса», а вообще из команд, которые сейчас без тренера — «Минай», «Агробизнес». Никто из этих команд мне не звонил.

– Но вы готовы работать в «Кривбассе»?

– Чтобы конкретно ответить, надо получить предложение, посмотреть и проанализировать задачи и комплектацию команду. И все остальное. Это не одного дня решение. В интернете плавает информация, которая не соответствует действительности.