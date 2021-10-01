Факундо Феррейра прилетел в Румынию для прохождения медосмотра в Клуже

30-летний аргентинский форвард Факундо Феррейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», вскоре может подписать контракт с румынским «Клужем».

Информацию о готовящемся трансфере подтвердил официальный представитель «железнодорожников» Богдан Мара.

«Факундо Феррейра – это игрок, которого мы хотим видеть в команде. У него есть опыт, который способен помочь нам. Посмотрим, сможем ли мы с ним окончательно договориться. Он прибыл в Клуж. Сперва Феррейра посетит врача, после чего мы позаботимся о подписании контракта. Он ценный игрок, который нам очень поможет», - сказал Мара.

Напомним, с июля Феррейра пребывает в статусе свободного агента, а последней командой в его карьере к настоящему моменту была испанская «Сельта».