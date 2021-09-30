Экс-форвард Шахтера близок к переходу в клуб из Румынии

Факундо Феррейра наконец-то может распрощаться со статусом свободного агента

  • 30.09.2021 10:17
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Экс-форвард Шахтера близок к переходу в клуб из Румынии
© Instagram. Факундо Феррейра

30-летний форвард Факундо Феррейра, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Румынии.

С лета Феррейра пребывает в статусе свободного агента, а потому его трансфер может состояться даже сейчас, когда окно переходов в Европе закрыто.

По информации румынских СМИ, Феррейра достиг соглашения с «ЧФР Клуж», и в ближайшее время должен официально быть представлен в качестве новичка этой команды.

Ранее сообщалось, что Факундо вел переговоры с «Коло Коло», но не спешил принимать предложенные этим клубом условия, чем не на шутку рассердил боссов чилийцев.

Источник — Prosport.ro

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