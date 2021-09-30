Леон ГОРЕЦКА: «Хорошо, что Бавария не пропустила»

Футболист мюнхенского клуба рассказал о победе над «Динамо» (5:0)

  • 30.09.2021 16:11
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Леон ГОРЕЦКА: «Хорошо, что Бавария не пропустила»
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка подвел итоги победы над киевским «Динамо» (5:0) в поединке Лиги чемпионов.

«Это был прекрасный футбольный вечер с чудесной атмосферой здесь, на арене. Мы провели хорошую игру. Всегда есть вещи, которые можно сделать лучше. Но было много хорошего, в том числе и то, что мы не пропустили. Для нас, как для команды и для тренера, очень, очень важно, чтобы мы не останавливаемся, даже если счет 3:0 или 4:0. Мы быстро повели в счете. Но даже после этого мы не расслабляемся, хотим забивать еще, а также хорошо играть в обороне, и мы очень хорошо справились с этой задачей», — сказал Горецка.

Источник — ФК Бавария

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