Леон ГОРЕЦКА: «Хорошо, что Бавария не пропустила»

26-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка подвел итоги победы над киевским «Динамо» (5:0) в поединке Лиги чемпионов.

«Это был прекрасный футбольный вечер с чудесной атмосферой здесь, на арене. Мы провели хорошую игру. Всегда есть вещи, которые можно сделать лучше. Но было много хорошего, в том числе и то, что мы не пропустили. Для нас, как для команды и для тренера, очень, очень важно, чтобы мы не останавливаемся, даже если счет 3:0 или 4:0. Мы быстро повели в счете. Но даже после этого мы не расслабляемся, хотим забивать еще, а также хорошо играть в обороне, и мы очень хорошо справились с этой задачей», — сказал Горецка.