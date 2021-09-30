Барселона нацелилась на Салаха

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании 29-летнего вингера «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.
Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года, и футболист его пока не продлил. «Барселона» надеется, что игрока можно будет подписать в следующем году.
Салах защищает цвета «Ливерпуля» после перехода из римской «Ромы» летом 2017 года за €42 миллиона. В текущем сезоне Мохамед провел за английскую команду 8 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 миллионов.
Источник — El Nacional
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