Мирча ЛУЧЕСКУ: «После пенальти у моих ребят появилось еще больше боязни»

Подытоживая встречу с мюнхенской «Баварией» (0:5) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отметил, что пропущенные голы стали следствием ошибок и неуверенности.

- Это заслуженный результат для «Баварии», они сыграли очень хорошо. Мюнхенцы получили преимущество в виде пенальти, мои игроки в перерыве сказали, что там был фол против Сидорчука, но я не могу утверждать – нужно посмотреть повтор этого момента.

До эпизода с пенальти у соперника практически не было голевых возможностей, они доминировали, но не создавали опасных моментов. После пропущенного гола с пенальти у моих ребят появилось еще больше неуверенности, боязни, которая воплотилась в потерянные мячи.

Из пяти голов четыре мы пропустили из-за наших же ошибок при выходе из обороны, из-за простых ошибок. Это было связано с боязнью и неуверенностью моих игроков.

У нас было 4-5 моментов для взятия ворот, мы хорошо выбегали в контратаки, защитники «Баварии» оставались один в один с нашими игроками. Но мы плохо использовали эти моменты. Нам не хватало последнего паса, уверенности в своих действиях. Моменты были, нужно было забивать.

Я надеюсь, что это урок для наших игроков – то, как футболисты «Баварии» двигались, боролись, выходили в атаку, прессинговали, в целом – то, как они вели себя на поле. Это профессионалы с большой буквы. Я надеюсь, что этот матч послужит хорошим уроком для всех нас.