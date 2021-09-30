Мирча ЛУЧЕСКУ: «После пенальти у моих ребят появилось еще больше боязни»

Подытоживая встречу с мюнхенской «Баварией» (0:5) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отметил, что пропущенные голы стали следствием ошибок и неуверенности.
- Это заслуженный результат для «Баварии», они сыграли очень хорошо. Мюнхенцы получили преимущество в виде пенальти, мои игроки в перерыве сказали, что там был фол против Сидорчука, но я не могу утверждать – нужно посмотреть повтор этого момента.
До эпизода с пенальти у соперника практически не было голевых возможностей, они доминировали, но не создавали опасных моментов. После пропущенного гола с пенальти у моих ребят появилось еще больше неуверенности, боязни, которая воплотилась в потерянные мячи.
Из пяти голов четыре мы пропустили из-за наших же ошибок при выходе из обороны, из-за простых ошибок. Это было связано с боязнью и неуверенностью моих игроков.
У нас было 4-5 моментов для взятия ворот, мы хорошо выбегали в контратаки, защитники «Баварии» оставались один в один с нашими игроками. Но мы плохо использовали эти моменты. Нам не хватало последнего паса, уверенности в своих действиях. Моменты были, нужно было забивать.
Я надеюсь, что это урок для наших игроков – то, как футболисты «Баварии» двигались, боролись, выходили в атаку, прессинговали, в целом – то, как они вели себя на поле. Это профессионалы с большой буквы. Я надеюсь, что этот матч послужит хорошим уроком для всех нас.
Источник — ФК Динамо Киев
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А карма она такая штука , за все годы купленных судеек и уничтоженных украинского футбола , бомжубщий шахтёр терпит в еврокубках и будет терпеть дальше
Таким как ты отмороженных на память, напомню о Грише Сурке и его ручных судьях, которые клепали чемпионства для Игорька и его командюхи. Но ты правда НЕ хочешь это вспоминать или Не можешь по причине твоей туалетной деменции.
Стыд и срам Баварии, что не смогла за 10 минут игрового времени создать голевые моменты у ворот Динамо
Что то Мирча мелет бред и не замечает этого
А карма она такая штука , за все годы купленных судеек и уничтоженных украинского футбола , бомжубщий шахтёр терпит в еврокубках и будет терпеть дальше
1) есть игроки в ДК которые не отвечают уровню группы ЛЧ , они могут быть очень мотивированными, они за год могли стать более тактически подкованными и чётче понимать свое место на поле и взаимодействия с партнёрами
Но, в 25 лет не сделать из Андреевского условного Вератти, какой бы классный тренер не пришёл в ДК
Поэтому с некоторой когортой игроков возрастом 25+ должно быть прощание, если ДК реально хочет играть в ЛЧ а не выживать .
2) психология . 19 летний Забарный вчера отыграл с меньшим мандражом чем 30 летние Гармаш Сидор и т д
Люди боятся отдать пас играют на отбой , выходит Караваев и в простых ситуациях сразу отдаёт мяч сопернику . Здесь уже проблема в психологии - и мы снова упираемся в возврат . Можно изменить ее молодым, но со зрелыми игроками это сложнее
3) Центр поля . При всем уважении к Сидорчуку , ему нужен нормальный конкурент хотя бы на перспективу, но Шепелёв но Андреевский такими не являются
4) Ментальный и игрокой лидер нынешнего Динамо - именно Буяльский
Как то так ; ИмХО все конечно
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