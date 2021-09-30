Мирча ЛУЧЕСКУ: «После пенальти у моих ребят появилось еще больше боязни»

Наставник «Динамо» подвел итоги поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов (0:5)

  • 30.09.2021 14:58
  • 2165 просмотров
  • 11 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «После пенальти у моих ребят появилось еще больше боязни»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Подытоживая встречу с мюнхенской «Баварией» (0:5) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отметил, что пропущенные голы стали следствием ошибок и неуверенности.

- Это заслуженный результат для «Баварии», они сыграли очень хорошо. Мюнхенцы получили преимущество в виде пенальти, мои игроки в перерыве сказали, что там был фол против Сидорчука, но я не могу утверждать – нужно посмотреть повтор этого момента.

До эпизода с пенальти у соперника практически не было голевых возможностей, они доминировали, но не создавали опасных моментов. После пропущенного гола с пенальти у моих ребят появилось еще больше неуверенности, боязни, которая воплотилась в потерянные мячи.

Из пяти голов четыре мы пропустили из-за наших же ошибок при выходе из обороны, из-за простых ошибок. Это было связано с боязнью и неуверенностью моих игроков.

У нас было 4-5 моментов для взятия ворот, мы хорошо выбегали в контратаки, защитники «Баварии» оставались один в один с нашими игроками. Но мы плохо использовали эти моменты. Нам не хватало последнего паса, уверенности в своих действиях. Моменты были, нужно было забивать.

Я надеюсь, что это урок для наших игроков – то, как футболисты «Баварии» двигались, боролись, выходили в атаку, прессинговали, в целом – то, как они вели себя на поле. Это профессионалы с большой буквы. Я надеюсь, что этот матч послужит хорошим уроком для всех нас.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 30.09.2021 16:25
    0
    FunnyCat_, 30.09.2021 15:35
    Унижение от Шерифа вот достойная игра по мнению донецких болельщиков
    А карма она такая штука , за все годы купленных судеек и уничтоженных украинского футбола , бомжубщий шахтёр терпит в еврокубках и будет терпеть дальше
    FunnyWoodpecker, кто бы мычал про судеек?
    Таким как ты отмороженных на память, напомню о Грише Сурке и его ручных судьях, которые клепали чемпионства для Игорька и его командюхи. Но ты правда НЕ хочешь это вспоминать или Не можешь по причине твоей туалетной деменции.
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
    Slavkolvivskiy, 30.09.2021 15:40
    +2
    )))) Не смішіть вони коли сіли у літак, і вже появилась боязьнь, ще не сіли у Німеченні а вже програли.
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    Calm
    online
    Calm, 30.09.2021 15:39
    -1
    "До эпизода с пенальти у соперника практически не было голевых возможностей"
    Стыд и срам Баварии, что не смогла за 10 минут игрового времени создать голевые моменты у ворот Динамо
    Что то Мирча мелет бред и не замечает этого
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 15:35
    -3
    krot_maks_, 30.09.2021 15:34
    Да вы ещё перед матчем в штаны наложили разпятилетние , это вам не с шубными пенками у Руха и Александрии выигрывать
    Унижение от Шерифа вот достойная игра по мнению донецких болельщиков
    А карма она такая штука , за все годы купленных судеек и уничтоженных украинского футбола , бомжубщий шахтёр терпит в еврокубках и будет терпеть дальше
    Ссылка
    KIEv
    KIEv, 30.09.2021 15:34
    0
    Проиграть Баварии не зазорно, тем более "рекорд" кротов не побили. Вот Шерифу влететь - это другое дело.
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    krot_maks_
    online
    krot_maks_, 30.09.2021 15:34
    0
    Да вы ещё перед матчем в штаны наложили разпятилетние , это вам не с шубными пенками у Руха и Александрии выигрывать
    Ссылка
    ViaBor
    ViaBor, 30.09.2021 15:33
    -1
    Совы очкуны
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 15:31 (изменен)
    +2
    Есть несколько глобальных проблем которые вырисовываются со вчера:
    1) есть игроки в ДК которые не отвечают уровню группы ЛЧ , они могут быть очень мотивированными, они за год могли стать более тактически подкованными и чётче понимать свое место на поле и взаимодействия с партнёрами
    Но, в 25 лет не сделать из Андреевского условного Вератти, какой бы классный тренер не пришёл в ДК
    Поэтому с некоторой когортой игроков возрастом 25+ должно быть прощание, если ДК реально хочет играть в ЛЧ а не выживать .
    2) психология . 19 летний Забарный вчера отыграл с меньшим мандражом чем 30 летние Гармаш Сидор и т д
    Люди боятся отдать пас играют на отбой , выходит Караваев и в простых ситуациях сразу отдаёт мяч сопернику . Здесь уже проблема в психологии - и мы снова упираемся в возврат . Можно изменить ее молодым, но со зрелыми игроками это сложнее
    3) Центр поля . При всем уважении к Сидорчуку , ему нужен нормальный конкурент хотя бы на перспективу, но Шепелёв но Андреевский такими не являются
    4) Ментальный и игрокой лидер нынешнего Динамо - именно Буяльский
    Как то так ; ИмХО все конечно
    Ссылка
    Volodymyr Bohomia
    Volodymyr Bohomia, 30.09.2021 15:26
    +1
    Очередной позор, ничего страшного...
    Ссылка
    Nordenus
    Nordenus, 30.09.2021 15:23
    +1
    Сидор постоянно делает привозы...
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    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 30.09.2021 15:20 (изменен)
    -5
    Начинается нытье от Мирчи
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