Стефан РЕШКО: «Динамо займет последнее место в группе»

Специалист не верит в успешное выступление киевлян в Лиге чемпионов

  • 30.09.2021 14:45
  • 2352 просмотра
  • 23 комментария
Стефан РЕШКО: «Динамо займет последнее место в группе»
© ФК Динамо Киев

Бывший защитник киевского «Динамо» Стефан Решко оценил шансы команды Мирчи Луческу в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я реально смотрю на вещи и могу сказать, что мы сегодня не готовы играть на равных с европейскими грандами — такими, как «Бавария». А вот соперник киевлян по группе «Барселона», как и другой ведущий клуб испанской Ла Лиги, мадридский «Реал», нынче не те, что показали оба последних матча с их участием в Лиге чемпионов. С каталонцами, которые дважды уступили с одним и тем же счетом 0:3 «Баварии» и «Бенфике», можно играть. Но нужно набирать очки и стараться взять их по максимуму.

А вы посмотрите, что «Шериф» вытворяет — это вообще что-то. Команда Юрия Вернидуба идет на первом месте в группе и не удивлюсь, если пройдет в следующую стадию соревнований. «Динамо» же, чувствую, финиширует последними — четвертыми. Потеряли два очка дома в игре с «Бенфикой», а вчера крупно проиграли «Баварии», — считает Решко.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» 20 октября сыграет с «Барселоной». «Бавария» встретится с португальской «Бенфикой».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 30.09.2021 15:56
    +2
    Получается если бы сначала разгромила нас Бавария 5:0, потом 0:0 с Бенфикой то тогда бы Редко сказал у нас есть шанс на Ле?
    А если Милан после двух поражений выйдет из группы?
    Ради хайпа молодец порадовал.
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 15:51
    0
    dd dent, 30.09.2021 15:40
    Может и последнее конечно, хотя … а много в лч команд которые своим молодняком играют и при этом показывают результаты высокие?
    сааааааахтеееерррр
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 15:50
    0
    Рожденные в Автобусе, 30.09.2021 15:41
    Второй сезон подряд этот ФК автобус(самокат) из слабейших команд и по игре, и по составу. Еще и абсолютно безвольная. В Лиге Чемпионов делать нечего этому колхозу!
    Максимка почему вас унизил молдавский середняк ?
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    Holiday
    Holiday, 30.09.2021 15:49
    +1
    какаяразница
    Или лучше тереться среди яблонцов, кукишей и лугано? Хоть грандов увидим в упор!
    Ссылка
    Рожденные в Автобусе
    online
    Рожденные в Автобусе, 30.09.2021 15:46
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    dd dent, 30.09.2021 15:40
    Может и последнее конечно, хотя … а много в лч команд которые своим молодняком играют и при этом показывают результаты высокие?
    Высокие результаты это какие?ты что такое куришь ,меня угости
    Ссылка
    dudigo78
    online
    dudigo78, 30.09.2021 15:42
    +5
    я більше скажу. Всі три наші клуби посядуть останні місця в своїх групах
    Ссылка
    Рожденные в Автобусе
    online
    Рожденные в Автобусе, 30.09.2021 15:41
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Второй сезон подряд этот ФК автобус(самокат) из слабейших команд и по игре, и по составу. Еще и абсолютно безвольная. В Лиге Чемпионов делать нечего этому колхозу!
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 30.09.2021 15:40
    +1
    Может и последнее конечно, хотя … а много в лч команд которые своим молодняком играют и при этом показывают результаты высокие?
    Ссылка
    GELO88
    online
    GELO88, 30.09.2021 15:40
    +1
    последней умирает надежда
    с праздником товарищи
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 30.09.2021 15:38
    +2
    с Барсой можно побороться
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 15:34
    -4
    roman ready, 30.09.2021 15:23
    Так же как и Шахтеру не светит еврокубковая весна.) Шериф пойдет дальше! ДК и шахтер поедут домой играть ЧУ.
    Нет , шахтёр главный фаворит ЛЧ на ряду с Баварией !!!
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 15:33
    0
    krot_maks_, 30.09.2021 15:31
    Что ты ботяра барышевская,очко после разгрома от Шахты и полного унижения от бавариии дымится у тебя, а ты все унижаешся )))ну ты и жалкая ботяра пятирублевая
    Ахахаххахахахаххахавхахах уже все Макс 7777 вариации закончились ? _____~~~~——- не хватает даже ?
    Ну и этот аккаунт сейчас в бан улетит
    Ссылка
    krot_maks_
    online
    krot_maks_, 30.09.2021 15:31
    -1
    FunnyCat_, 30.09.2021 15:19
    Посмотрим ещё кто какое место займёт
    Что ты ботяра барышевская,очко после разгрома от Шахты и полного унижения от бавариии дымится у тебя, а ты все унижаешся )))ну ты и жалкая ботяра пятирублевая
    Ссылка
    roman ready
    roman ready, 30.09.2021 15:23
    +3
    Так же как и Шахтеру не светит еврокубковая весна.) Шериф пойдет дальше! ДК и шахтер поедут домой играть ЧУ.
    Ссылка
    GELO88
    online
    GELO88, 30.09.2021 15:22
    +1
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 15:19
    0
    Посмотрим ещё кто какое место займёт
    Ссылка
    krot_maks_
    online
    krot_maks_, 30.09.2021 15:19
    -1
    Да это сразу было ясно ,позорят Украину каждый год
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 15:18
    +2
    Face Control, 30.09.2021 15:09
    Убогая зачем ты сама с собой общаешься ?
    Сама написала , сама себе смайлик поставила ,ну ты и жалкая
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 30.09.2021 15:10
    -3
    Pixelman, 30.09.2021 15:00
    И первое в ЧУ
    Примерно раз в 5 лет.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 30.09.2021 15:09
    -1
    JV, 30.09.2021 15:08
    это ещё комплимент ,Динамо место в Лиге Конференций
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