Стефан РЕШКО: «Динамо займет последнее место в группе»

Бывший защитник киевского «Динамо» Стефан Решко оценил шансы команды Мирчи Луческу в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я реально смотрю на вещи и могу сказать, что мы сегодня не готовы играть на равных с европейскими грандами — такими, как «Бавария». А вот соперник киевлян по группе «Барселона», как и другой ведущий клуб испанской Ла Лиги, мадридский «Реал», нынче не те, что показали оба последних матча с их участием в Лиге чемпионов. С каталонцами, которые дважды уступили с одним и тем же счетом 0:3 «Баварии» и «Бенфике», можно играть. Но нужно набирать очки и стараться взять их по максимуму.

А вы посмотрите, что «Шериф» вытворяет — это вообще что-то. Команда Юрия Вернидуба идет на первом месте в группе и не удивлюсь, если пройдет в следующую стадию соревнований. «Динамо» же, чувствую, финиширует последними — четвертыми. Потеряли два очка дома в игре с «Бенфикой», а вчера крупно проиграли «Баварии», — считает Решко.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» 20 октября сыграет с «Барселоной». «Бавария» встретится с португальской «Бенфикой».