Мирча Луческу потерпел 20-е крупное поражение в украинской карьере

Разгромный проигрыш динамовцев от «Баварии» (0:5) стал 20-м в украинской карьере Мирчи Луческу. 15 раз при румынском тренере побывал в «нокауте» «Шахтер» и 5 - «Динамо». 15 крупных поражений Луческу потерпел в Лиге чемпионов, 4 - в чемпионатах Украины и 1 - в Суперкубке Украины. Разгромы подопечным Мистера наносили 13 команд. Чаще других «Барселона», «Милан» - по 3 раза, «Бавария», «Динамо» и «Шахтер» - по 2. Причем «удары» от «Баварии» были наиболее ощутимыми. Со счетом 0:7 в марте 2015 года проиграли мюнхенцам горняки и 0:5 ныне киевляне.

20 крупных поражений Мирчи Луческу с украинскими клубами

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 29.09.2004 ЛЧ ГТ Шахтер Барселона (г) 0:3 2. 24.11.2004 ЛЧ ГТ Шахтер Милан (г) 0:4 3. 12.09.2006 ЛЧ ГТ Шахтер Рома (г) 0:4 4. 24.10.2007 ЛЧ ГТ Шахтер Милан (г) 1:4 5. 06.11.2007 ЛЧ ГТ Шахтер Милан (д) 0:3 6. 21.11.2009 ЧУ Шахтер Динамо (г) 0:3 7. 19.10.2010 ЛЧ ГТ Шахтер Арсенал Л (г) 1:5 8. 06.04.2011 ЛЧ 1/4 Шахтер Барселона (г) 1:5 9. 01.05.2011 ЧУ Шахтер Динамо (г) 0:3 10. 05.03.2013 ЛЧ 1/8 Шахтер Боруссия Д (г) 0:3 11. 23.10.2013 ЛЧ ГТ Шахтер Байер (г) 0:4 12. 11.03.2015 ЛЧ 1/8 Шахтер Бавария (г) 0:7 13. 15.09.2015 ЛЧ ГТ Шахтер Реал (г) 0:4 14. 30.09.2015 ЛЧ ГТ Шахтер ПСЖ (д) 0:3 15. 13.03.2016 ЧУ Шахтер Днепр (г) 0:3 16. 08.11.2020 ЧУ Динамо Шахтер (д) 0:3 17. 24.11.2020 ЛЧ ГТ Динамо Барселона (д) 0:4 18. 02.12.2020 ЛЧ ГТ Динамо Ювентус (г) 0:3 19. 22.09.2021 СК Динамо Шахтер (н) 0:3 20. 29.09.2021 ЛЧ ГТ Динамо Бавария (г) 0:5

ЛЧ - Лига чемпионов; ЧУ - чемпионат Украины; СК - Суперкубок Украины; ГТ - групповой турнир.