Мирча Луческу потерпел 20-е крупное поражение в украинской карьере

Разгромный проигрыш динамовцев от «Баварии» (0:5) стал 20-м в украинской карьере Мирчи Луческу. 15 раз при румынском тренере побывал в «нокауте» «Шахтер» и 5 - «Динамо». 15 крупных поражений Луческу потерпел в Лиге чемпионов, 4 - в чемпионатах Украины и 1 - в Суперкубке Украины. Разгромы подопечным Мистера наносили 13 команд. Чаще других «Барселона», «Милан» - по 3 раза, «Бавария», «Динамо» и «Шахтер» - по 2. Причем «удары» от «Баварии» были наиболее ощутимыми. Со счетом 0:7 в марте 2015 года проиграли мюнхенцам горняки и 0:5 ныне киевляне.
20 крупных поражений Мирчи Луческу с украинскими клубами
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
29.09.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Барселона (г)
|
0:3
|
2.
|
24.11.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Милан (г)
|
0:4
|
3.
|
12.09.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Рома (г)
|
0:4
|
4.
|
24.10.2007
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Милан (г)
|
1:4
|
5.
|
06.11.2007
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Милан (д)
|
0:3
|
6.
|
21.11.2009
|
ЧУ
|
|
Шахтер
|
Динамо (г)
|
0:3
|
7.
|
19.10.2010
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Арсенал Л (г)
|
1:5
|
8.
|
06.04.2011
|
ЛЧ
|
1/4
|
Шахтер
|
Барселона (г)
|
1:5
|
9.
|
01.05.2011
|
ЧУ
|
|
Шахтер
|
Динамо (г)
|
0:3
|
10.
|
05.03.2013
|
ЛЧ
|
1/8
|
Шахтер
|
Боруссия Д (г)
|
0:3
|
11.
|
23.10.2013
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Байер (г)
|
0:4
|
12.
|
11.03.2015
|
ЛЧ
|
1/8
|
Шахтер
|
Бавария (г)
|
0:7
|
13.
|
15.09.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Реал (г)
|
0:4
|
14.
|
30.09.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
ПСЖ (д)
|
0:3
|
15.
|
13.03.2016
|
ЧУ
|
|
Шахтер
|
Днепр (г)
|
0:3
|
16.
|
08.11.2020
|
ЧУ
|
|
Динамо
|
Шахтер (д)
|
0:3
|
17.
|
24.11.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Барселона (д)
|
0:4
|
18.
|
02.12.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Ювентус (г)
|
0:3
|
19.
|
22.09.2021
|
СК
|
|
Динамо
|
Шахтер (н)
|
0:3
|
20.
|
29.09.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Бавария (г)
|
0:5
ЛЧ - Лига чемпионов; ЧУ - чемпионат Украины; СК - Суперкубок Украины; ГТ - групповой турнир.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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