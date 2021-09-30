Мирча Луческу потерпел 20-е крупное поражение в украинской карьере

15 раз при румынском тренере побывал в «нокауте» «Шахтер», 5 - «Динамо»

  • 30.09.2021 13:48
  • 568 просмотров
  • 4 комментария
Мирча Луческу потерпел 20-е крупное поражение в украинской карьере
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Разгромный проигрыш динамовцев от «Баварии» (0:5) стал 20-м в украинской карьере Мирчи Луческу. 15 раз при румынском тренере побывал в «нокауте» «Шахтер» и 5 - «Динамо». 15 крупных поражений Луческу потерпел в Лиге чемпионов, 4 - в чемпионатах Украины и 1 - в Суперкубке Украины. Разгромы подопечным Мистера наносили 13 команд. Чаще других «Барселона», «Милан» - по 3 раза, «Бавария», «Динамо» и «Шахтер» - по 2. Причем «удары» от «Баварии» были наиболее ощутимыми. Со счетом 0:7 в марте 2015 года проиграли мюнхенцам горняки и 0:5 ныне киевляне.

20 крупных поражений Мирчи Луческу с украинскими клубами

 

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

29.09.2004

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Барселона (г)

0:3

2.

24.11.2004

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Милан (г)

0:4

3.

12.09.2006

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Рома (г)

0:4

4.

24.10.2007

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Милан (г)

1:4

5.

06.11.2007

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Милан (д)

0:3

6.

21.11.2009

ЧУ

 

Шахтер

Динамо (г)

0:3

7.

19.10.2010

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Арсенал Л (г)

1:5

8.

06.04.2011

ЛЧ

1/4

Шахтер

Барселона (г)

1:5

9.

01.05.2011

ЧУ

 

Шахтер

Динамо (г)

0:3

10.

05.03.2013

ЛЧ

1/8

Шахтер

Боруссия Д (г)

0:3

11.

23.10.2013

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Байер (г)

0:4

12.

11.03.2015

ЛЧ

1/8

Шахтер

Бавария (г)

0:7

13.

15.09.2015

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Реал (г)

0:4

14.

30.09.2015

ЛЧ

ГТ

Шахтер

ПСЖ (д)

0:3

15.

13.03.2016

ЧУ

 

Шахтер

Днепр (г)

0:3

16.

08.11.2020

ЧУ

 

Динамо

Шахтер (д)

0:3

17.

24.11.2020

ЛЧ

ГТ

Динамо

Барселона (д)

0:4

18.

02.12.2020

ЛЧ

ГТ

Динамо

Ювентус (г)

0:3

19.

22.09.2021

СК

 

Динамо

Шахтер (н)

0:3

20.

29.09.2021

ЛЧ

ГТ

Динамо

Бавария (г)

0:5

ЛЧ - Лига чемпионов; ЧУ - чемпионат Украины; СК - Суперкубок Украины; ГТ - групповой турнир.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 30.09.2021 14:45
    0
    Рекордсмен
    Ссылка
    Holiday
    Holiday, 30.09.2021 14:41
    0
    Ещё пару сезонов и можно подтянуть показатели и Динамо.
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    Face Control
    Face Control, 30.09.2021 14:41
    0
    То ли ещё будет.
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 30.09.2021 14:35
    0
    Почти все поражения о грандов мирового футбола, что ещё раз подтверждает насколько великий легендарный тренер Динамо Луческу.
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