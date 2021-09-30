Поединок с Баварией стал юбилейным для Виктора Цыганкова

Матч с «Баварией» (0:5) стал 200-м в динамовской карьере 23-летнего полузащитника Виктора Цыганкова. 134 встречи он отыграл в рядах киевлян в чемпионатах Украины, 50 - в еврокубках (22 - в Лиге чемпионов и 28 - в Лиге Европы), 13 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины. За бело-синих Цыганков дебютировал 14 августа 2016 года в гостевом поединке киевлян с каменской «Сталью» (2:1). Тем самым, чтобы войти в динамовский «Клуб 200», ему понадобилось лишь чуть более пяти лет - 5 лет 46 дней.
Юбилейные матчи Виктора Цыганкова за «Динамо»
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
14.08.2016
|
Чемпионат Украины
|
Сталь Км (г)
|
2:1
|
50-й
|
07.12.2017
|
Лига Европы
|
Партизан (д)
|
4:1
|
100-й
|
25.02.2019
|
Чемпионат Украины
|
Заря (д)
|
5:0
|
150-й
|
28.06.2020
|
Чемпионат Украины
|
Десна (г)
|
2:3
|
200-й
|
29.09.2021
|
Лига чемпионов
|
Бавария (г)
|
0:5
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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