Поединок с Баварией стал юбилейным для Виктора Цыганкова

23-летний полузащитник провел 200-й матч за «Динамо», в том числе 50-й - в еврокубках

  • 30.09.2021 13:39
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Поединок с Баварией стал юбилейным для Виктора Цыганкова
© ФК Динамо. Виктор Цыганков (справа)

Матч с «Баварией» (0:5) стал 200-м в динамовской карьере 23-летнего полузащитника Виктора Цыганкова. 134 встречи он отыграл в рядах киевлян в чемпионатах Украины, 50 - в еврокубках (22 - в Лиге чемпионов и 28 - в Лиге Европы), 13 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины. За бело-синих Цыганков дебютировал 14 августа 2016 года в гостевом поединке киевлян с каменской «Сталью» (2:1). Тем самым, чтобы войти в динамовский «Клуб 200», ему понадобилось лишь чуть более пяти лет - 5 лет 46 дней.

Юбилейные матчи Виктора Цыганкова за «Динамо»

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

14.08.2016

Чемпионат Украины

Сталь Км (г)

2:1

50-й

07.12.2017

Лига Европы

Партизан (д)

4:1

100-й

25.02.2019

Чемпионат Украины

Заря (д)

5:0

150-й

28.06.2020

Чемпионат Украины

Десна (г)

2:3

200-й

29.09.2021

Лига чемпионов

Бавария (г)

0:5

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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