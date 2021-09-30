Поединок с Баварией стал юбилейным для Виктора Цыганкова

Матч с «Баварией» (0:5) стал 200-м в динамовской карьере 23-летнего полузащитника Виктора Цыганкова. 134 встречи он отыграл в рядах киевлян в чемпионатах Украины, 50 - в еврокубках (22 - в Лиге чемпионов и 28 - в Лиге Европы), 13 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины. За бело-синих Цыганков дебютировал 14 августа 2016 года в гостевом поединке киевлян с каменской «Сталью» (2:1). Тем самым, чтобы войти в динамовский «Клуб 200», ему понадобилось лишь чуть более пяти лет - 5 лет 46 дней.

Юбилейные матчи Виктора Цыганкова за «Динамо»