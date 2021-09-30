Динамо повторило личный антирекорд в еврокубках

В матче с «Баварией» (0:5) «Динамо» повторило личный антирекорд, 4-й раз за все годы выступления в еврокубках уступив соперникам с разницей в 5 мячей. В групповом раунде Кубка чемпионов-1991/92 и Лиги чемпионов-2002/03 киевляне на выезде проиграли со счетом 0:5 соответственно «Бенфике» и «Ювентусу», а в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19 - дома «Челси».
Между тем крупный проигрыш от «Баварии» стал 20-м для динамовцев в Лиге (Кубке) чемпионов. Разгромы бело-синим наносили 14 клубов. Чаще других «Барселона», «Ювентус» - по 3 раза, «Бавария» и «Реал» - по 2. Кроме того, поражение от мюнхенцев стало 150-м для украинских команд в Лиге (Кубке) чемпионов. Мяч же, забитый Сержем Гнабри, оказался 300-м, пропущенным киевлянами в ЛЧ (КЧ), и 50-м, пропущенным нашими клубами от немцев в основном турнире чемпионской Лиги.
Самые крупные поражения украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Клуб
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
03.10.2002
|
Металлург Д
|
КУ
|
Р1
|
Вердер (г)
|
0:8
|
11.03.2015
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
1/8
|
Бавария (г)
|
0:7
|
07.11.2018
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (г)
|
0:6
|
03.11.2020
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Боруссия М (д)
|
0:6
|
01.04.1992
|
Динамо
|
КЧ
|
ГТ
|
Бенфика (г)
|
0:5
|
28.09.2000
|
Кривбасс
|
КУ
|
Р1
|
Нант (г)
|
0:5
|
01.11.2001
|
ЦСКА
|
КУ
|
Р2
|
Брюгге (г)
|
0:5
|
24.09.2002
|
Динамо
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Ювентус (г)
|
0:5
|
14.03.2019
|
Динамо
|
ЛЕ
|
1/8
|
Челси (д)
|
0:5
|
17.08.2020
|
Шахтер
|
ЛЕ
|
1/2
|
Интер (н)
|
0:5
|
29.09.2021
|
Динамо
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бавария (г)
|
0:5
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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