Динамо повторило личный антирекорд в еврокубках

В матче с «Баварией» (0:5) «Динамо» повторило личный антирекорд, 4-й раз за все годы выступления в еврокубках уступив соперникам с разницей в 5 мячей. В групповом раунде Кубка чемпионов-1991/92 и Лиги чемпионов-2002/03 киевляне на выезде проиграли со счетом 0:5 соответственно «Бенфике» и «Ювентусу», а в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19 - дома «Челси».

Между тем крупный проигрыш от «Баварии» стал 20-м для динамовцев в Лиге (Кубке) чемпионов. Разгромы бело-синим наносили 14 клубов. Чаще других «Барселона», «Ювентус» - по 3 раза, «Бавария» и «Реал» - по 2. Кроме того, поражение от мюнхенцев стало 150-м для украинских команд в Лиге (Кубке) чемпионов. Мяч же, забитый Сержем Гнабри, оказался 300-м, пропущенным киевлянами в ЛЧ (КЧ), и 50-м, пропущенным нашими клубами от немцев в основном турнире чемпионской Лиги.

Самые крупные поражения украинских клубов в еврокубках

Дата Клуб Ранг Стадия Соперник Счет 03.10.2002 Металлург Д КУ Р1 Вердер (г) 0:8 11.03.2015 Шахтер ЛЧ 1/8 Бавария (г) 0:7 07.11.2018 Шахтер ЛЧ ГТ Манчестер Сити (г) 0:6 03.11.2020 Шахтер ЛЧ ГТ Боруссия М (д) 0:6 01.04.1992 Динамо КЧ ГТ Бенфика (г) 0:5 28.09.2000 Кривбасс КУ Р1 Нант (г) 0:5 01.11.2001 ЦСКА КУ Р2 Брюгге (г) 0:5 24.09.2002 Динамо ЛЧ ГТ1 Ювентус (г) 0:5 14.03.2019 Динамо ЛЕ 1/8 Челси (д) 0:5 17.08.2020 Шахтер ЛЕ 1/2 Интер (н) 0:5 29.09.2021 Динамо ЛЧ ГТ Бавария (г) 0:5

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд.