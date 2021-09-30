Динамо повторило личный антирекорд в еврокубках

Киевляне 4-й раз в истории уступили соперникам в еврокубках с разницей в 5 мячей

  • 30.09.2021 13:32
  • 1021 просмотр
  • 5 комментариев
Динамо повторило личный антирекорд в еврокубках
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с «Баварией» (0:5) «Динамо» повторило личный антирекорд, 4-й раз за все годы выступления в еврокубках уступив соперникам с разницей в 5 мячей. В групповом раунде Кубка чемпионов-1991/92 и Лиги чемпионов-2002/03 киевляне на выезде проиграли со счетом 0:5 соответственно «Бенфике» и «Ювентусу», а в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19 - дома «Челси».

Между тем крупный проигрыш от «Баварии» стал 20-м для динамовцев в Лиге (Кубке) чемпионов. Разгромы бело-синим наносили 14 клубов. Чаще других «Барселона», «Ювентус» - по 3 раза, «Бавария» и «Реал» - по 2. Кроме того, поражение от мюнхенцев стало 150-м для украинских команд в Лиге (Кубке) чемпионов. Мяч же, забитый Сержем Гнабри, оказался 300-м, пропущенным киевлянами в ЛЧ (КЧ), и 50-м, пропущенным нашими клубами от немцев в основном турнире чемпионской Лиги.

Самые крупные поражения украинских клубов в еврокубках

Дата

Клуб

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

03.10.2002

Металлург Д

КУ

Р1

Вердер (г)

0:8

11.03.2015

Шахтер

ЛЧ

1/8

Бавария (г)

0:7

07.11.2018

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (г)

0:6

03.11.2020

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Боруссия М (д)

0:6

01.04.1992

Динамо

КЧ

ГТ

Бенфика (г)

0:5

28.09.2000

Кривбасс

КУ

Р1

Нант (г)

0:5

01.11.2001

ЦСКА

КУ

Р2

Брюгге (г)

0:5

24.09.2002

Динамо

ЛЧ

ГТ1

Ювентус (г)

0:5

14.03.2019

Динамо

ЛЕ

1/8

Челси (д)

0:5

17.08.2020

Шахтер

ЛЕ

1/2

Интер (н)

0:5

29.09.2021

Динамо

ЛЧ

ГТ

Бавария (г)

0:5

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 30.09.2021 14:43
    0
    Шахте больше всех напихали))
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 30.09.2021 14:30
    -1
    Для развпятьлетних позоры это норма.
    Ссылка
    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 30.09.2021 14:25
    0
    Ста́та наших клубов - жесть.
    Ссылка
    Holiday
    Holiday, 30.09.2021 13:50 (изменен)
    -1
    А есть у Баварии такой список?
    Ссылка
    JV
    online
    JV, 30.09.2021 13:36
    -1
    Оляля, дас ист фантастиш
    Ссылка
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