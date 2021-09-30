Пора на повышение? Наставник Динамо U-19 не проигрывает на евроарене 4 года

Команду Игоря Костюка можно обыграть лишь в серии послематчевых пенальти

  • 30.09.2021 13:38
  • 3425 просмотров
  • 5 комментариев
Пора на повышение? Наставник Динамо U-19 не проигрывает на евроарене 4 года
© ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк не знает горечи поражений в матчах Юношеской лиги УЕФА уже на протяжении четырех лет.
 
Серия без поражений юношеской команды «Динамо» насчитывает уже 13 матчей, в которых киевляне одержали 8 побед в общим счетом 30:2. Еще 5 раз динамовцы играли вничью.
 
Отметим, что речь идет лишь о серии без поражений с учетом основного и дополнительного времени матчей, так как дважды «Динамо» прощалось с турниром, уступая в серии послематчевых пенальти.
 
Произошло это в поединках с «Хоффенхаймом» в сезоне 2018/19 на стадии 1/8 финала турнира (0:0 в основное время, 2:4 по пенальти), и загребским «Динамо» в сезоне 2019/20 в раунде плей-офф (0:0, 3:4).

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Источник — Динамомания

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 30.09.2021 14:49
    +2
    JohnDoe, 30.09.2021 13:56
    В динамоморец в аренду
    Будет смешно если ваш шметал выйдет в ПЛ и опять за договорняк улетит назад
    Ссылка
    JohnDoe
    JohnDoe, 30.09.2021 13:56
    -4
    В динамоморец в аренду
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 13:55
    +4
    Человек на своём месте, никуда ему не надо
    Ссылка
    Oles Bodnar
    online
    Oles Bodnar, 30.09.2021 13:54
    +5
    euro2012_za_2012euro, 30.09.2021 13:42
    В сбУ его вместо Петракова
    Можливо краще в ДК, після Луческу. Багато хто з тренерів приходив з молодіжки в основну команду і дава результат. Чому ДК теж не спробувати? Це краще ніж черговий експеримент і явно не гірше Шевченка, і дешевше.
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 30.09.2021 13:42
    0
    В сбУ его вместо Петракова
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