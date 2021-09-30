Пора на повышение? Наставник Динамо U-19 не проигрывает на евроарене 4 года

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк не знает горечи поражений в матчах Юношеской лиги УЕФА уже на протяжении четырех лет.



Серия без поражений юношеской команды «Динамо» насчитывает уже 13 матчей, в которых киевляне одержали 8 побед в общим счетом 30:2. Еще 5 раз динамовцы играли вничью.



Отметим, что речь идет лишь о серии без поражений с учетом основного и дополнительного времени матчей, так как дважды «Динамо» прощалось с турниром, уступая в серии послематчевых пенальти.



Произошло это в поединках с «Хоффенхаймом» в сезоне 2018/19 на стадии 1/8 финала турнира (0:0 в основное время, 2:4 по пенальти), и загребским «Динамо» в сезоне 2019/20 в раунде плей-офф (0:0, 3:4).

Читайте также: Очередной разгром. Динамо Киев U-19 не оставило шансов Баварии