Василий КАРДАШ: «В перерыве игры с Баварией Луческу уже думал о Шахтере»

Бывший игрок «Динамо» Василий Кардаш прокомментировал разгромное поражение киевлян от «Баварии» (0:5) в Лиге чемпионов.

«Я не открою секрет, если скажу, что одна команда намного сильнее другой. Здесь даже нет смысла делать какие-то выводы. Матч проигран по всем статьям. Нынешнему «Динамо» нереально тягаться с такой «Баварией». Не знаю, как будет дальше, но на сегодняшний день этот немецкий клуб, на мой взгляд, главный фаворит Лиги чемпионов. Я давно не видел, чтобы центральные защитники так высоко располагались во время игры. Показалось, что немцы действовали уж очень самоуверенно, с большим запасом прочности. «Динамо» нужно стараться брать очки в матчах с другими оппонентами по группе. К примеру, с той же «Барселоной», которая уже дважды проиграла по — 0:3.

Мирче Луческу предстоит непростая работа, чтобы привести подопечных в чувство. Жизнь продолжается, впереди много ответственных матчей, как на клубном уровне, так и в составе сборной Украины. Поэтому нужно уметь быстро переключаться. Думаю, уже в перерыве поединка с «Баварией» Мирча Луческу думал о поединке с «Шахтером». Об этом свидетельствовали замены во втором тайме. Опытный тренер понимал, что ловить в матче с «Баварией» нечего. «Динамо» ждет перелет в Украину, нужно восстановиться, прежде всего, психологически после такой неудачи и у горняков еще на один день больше отдыха…», - сказал Кардаш.