Сачко завершил борьбу на челленджере в Румынии

Виталий проиграл во втором круге

  • 30.09.2021 12:32
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  • 1 комментарий
Сачко завершил борьбу на челленджере в Румынии
© ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№253 ATP) завершил борьбу на грунтовом челленджере в Румынии.
 
Во втором круге украинец проиграл Франко Агаменоне из Италии (№234 ATP).
 
Сибиу. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Франко Агаменоне (Италия) – 6:7(4), 5:7
 
В первом круге Сачко одолел Раду Албота из Молдовы.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 30.09.2021 12:47 (изменен)
    0
    Да слабенький пока что, в важные моменты полный 0, пора заканчинать с грунтом в этом сезоне, как раз попал в квалу на Индиан Уэллс стоит там попробовать свои силы!
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