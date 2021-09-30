Сачко завершил борьбу на челленджере в Румынии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№253 ATP) завершил борьбу на грунтовом челленджере в Румынии.
Во втором круге украинец проиграл Франко Агаменоне из Италии (№234 ATP).
Сибиу. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Франко Агаменоне (Италия) – 6:7(4), 5:7
В первом круге Сачко одолел Раду Албота из Молдовы.
Источник — Sport.ua
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