Сачко победно стартовал на челленджере в Румынии

Виталий на старте соревнований обыграл Раду Албота

  • 27.09.2021 14:00
  • 172 просмотра
  • 2 комментария
Сачко победно стартовал на челленджере в Румынии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№253 ATP) стартовал с победы на грунтовом челленджере в Румынии.
 
В первом круге украинец обыграл Раду Албота из Молдовы (№104 ATP).
 
Сибиу. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Раду Албот (Молдова) – 6:3, 6:3
 
Далее по сетке у Сачко победитель матча Франко Агаменоне (Италия) – Влад Виктор Корня (Румыния).

В квалификации этого турнира выступали еще два украинца Алексей Крутых и Олег Приходько, но оба не смогли преодолеть сито отбора. Далее они будут играть в Сибиу лишь в парном разряде.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    MarinPekar
    MarinPekar, 27.09.2021 15:02
    0
    Spectra, 27.09.2021 14:26
    Молодец, Албот конечно не в форме, но нас это не касается, пора уже Стаховского обгонят, и станет 2-й ракеткой Украины
    2 ракетка України і в глибині 3-ї сотні рейтингу, якось не дуже весело
    Ссылка
    Spectra
    online
    Spectra, 27.09.2021 14:26
    0
    Молодец, Албот конечно не в форме, но нас это не касается, пора уже Стаховского обгонят, и станет 2-й ракеткой Украины
    Ссылка
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