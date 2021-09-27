Сачко победно стартовал на челленджере в Румынии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№253 ATP) стартовал с победы на грунтовом челленджере в Румынии.



В первом круге украинец обыграл Раду Албота из Молдовы (№104 ATP).



Сибиу. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Раду Албот (Молдова) – 6:3, 6:3



Далее по сетке у Сачко победитель матча Франко Агаменоне (Италия) – Влад Виктор Корня (Румыния).

В квалификации этого турнира выступали еще два украинца Алексей Крутых и Олег Приходько, но оба не смогли преодолеть сито отбора. Далее они будут играть в Сибиу лишь в парном разряде.