Сачко победно стартовал на челленджере в Румынии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№253 ATP) стартовал с победы на грунтовом челленджере в Румынии.
В первом круге украинец обыграл Раду Албота из Молдовы (№104 ATP).
Сибиу. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Раду Албот (Молдова) – 6:3, 6:3
Далее по сетке у Сачко победитель матча Франко Агаменоне (Италия) – Влад Виктор Корня (Румыния).
В квалификации этого турнира выступали еще два украинца Алексей Крутых и Олег Приходько, но оба не смогли преодолеть сито отбора. Далее они будут играть в Сибиу лишь в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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