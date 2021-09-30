Барселона установила исторический антирекорд в еврокубках

Такого позора еще не было

  • 30.09.2021 12:23
  • 1163 просмотра
  • 2 комментария
Барселона установила исторический антирекорд в еврокубках
© ФК Барселона

«Барселона» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов со счетом 0:3 уступила «Бенфике» на выезде. До этого каталонцы с аналогичным счетом проиграли еще и домашний матч «Баварии».
 
Таким образом, «сине-гранатовые» впервые в своей истории не смогли забить в первых двух играх в рамках еврокубка.
 
Отметим, что следующие два матча «Барселона» сыграет против киевского «Динамо». Встреча в Испании состоится 20 октября, матч в Украине будет сыгран второго ноября.

Источник — Opta

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cruijff
    online
    Cruijff, 30.09.2021 13:14
    0
    Думаю, що перший матч з Динамо Барса гратиме вже з іншим тренером.
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 30.09.2021 12:40
    -3
    Ну. Все як у 1997/98 році. Спайка з Дінамо. Тіки цього сезону мабуть дирява барса рознесе рукожопів київських
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