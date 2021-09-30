Барселона установила исторический антирекорд в еврокубках

«Барселона» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов со счетом 0:3 уступила «Бенфике» на выезде. До этого каталонцы с аналогичным счетом проиграли еще и домашний матч «Баварии».



Таким образом, «сине-гранатовые» впервые в своей истории не смогли забить в первых двух играх в рамках еврокубка.



Отметим, что следующие два матча «Барселона» сыграет против киевского «Динамо». Встреча в Испании состоится 20 октября, матч в Украине будет сыгран второго ноября.