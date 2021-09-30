Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны лучше распоряжаться своими моментами»

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над турецким «Бешикташем» (2:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Иногда люди спрашивают, способен ли этот «Аякс» быть сильнее. Впереди у нас матчи с Дортмундом - самым сильным, на мой взгляд, соперником в этой группе. В них мы должны будем лучше распоряжаться своими моментами», - сказал тен Хаг.