Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны лучше распоряжаться своими моментами»

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над турецким «Бешикташем» (2:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Иногда люди спрашивают, способен ли этот «Аякс» быть сильнее. Впереди у нас матчи с Дортмундом - самым сильным, на мой взгляд, соперником в этой группе. В них мы должны будем лучше распоряжаться своими моментами», - сказал тен Хаг.
Источник — УЕФА
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